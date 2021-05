Pedro Castillo anuncia 10 compromisos de llegar al Gobierno

Me comprometo a trabajar sin descanso para derrotar la pandemia, sin perder tiempo y sin repetir los errores cometidos. Voy a garantizar la vacunación para todos sin discriminación y sin privilegios.

Me comprometo a que la política de salud de mi Gobierno será en base a la evidencia científica. Asimismo, se brindará todo el apoyo al trabajo de los científicos e investigadores peruanos, a partir del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Durante nuestra campaña hemos cambios fundamentales en el país, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Me comprometo a que todo ello se hará dentro del marco jurídico vigente. Nunca más golpes de Estado, nunca más compra de medios de comunicación. Nunca más corrupción.

Me comprometo a dejar el cargo de presidente de la República el 28 de julio de 2026. Nunca más interpretaciones auténticas. Cuando termine mi mandato regresaré a mi escuela a seguir trabajando por mi pueblo.

Doy la garantía de que no obstaculizaremos el trabajo de la justicia. Soy demócrata, por ello me comprometo a fortalecer el sistema anticorrupción del país, respetar su independencia y no interferir en los procesos en curso.