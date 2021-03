Yonhy Lescano sobre De Soto : “Hay una situación de poca transparencia”

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, se pronunció desde la ciudad de Arequipa sobre la vacunación del economista Hernando de Soto (Avanza País) en los Estados Unidos.

“ Si no lo dijo, hay una situación de poca transparencia . Lo debió decir, pero yo no voy a destruir a la gente que está ausente. Capaz se hizo vacunar porque entiendo que tiene más de 80 años y está en una situación de vulnerabilidad, capaz se hizo vacunar por eso. No voy a decir que es un desgraciado, no, no”, indicó a la prensa.

Sobre su propuesta de que pedirá al Gobierno chileno que le devuelva el monitor Huáscar al Perú, precisó que su solicitud lo hizo en una entrevista a un medio del vecino país, en referencia al pedido de un senador de Chile por 1965 para devolverlo como símbolo de amistad.

No obstante, afirmó que nunca buscó crear conflicto con la nación sureña en el marco de la pandemia contra la COVID-19.

Por otro lado, aseveró que de llegar a la presidencia de la República en las Elecciones Generales 2021, intentará renegociar el contrato para que el gaseoducto se concrete y llegue al sur del territorio peruano.

De Soto dijo que pagó 70 soles para vacunarse

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, realizó un cálculo sobre el costo de la vacuna con la que se inmunizó y determinó que esta tenía un precio de 70 soles.

“ Cuesta menos que te den una vacuna, que hacer un test molecular en el Perú. Es una desgracia”, dijo a RPP.

De Soto se encuentra en Cusco, donde fue cuestionado por participar en una actividad proselitista en el interior del Colegio de Ciencias, donde le entregaron una camiseta de Cienciano. Al respecto, el Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco inició una investigación contra el director de la institución educativa por el uso indebido de las instalaciones.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional