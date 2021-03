El investigador y docente universitario Hernán Chaparro responde en la siguiente entrevista sobre la marcha de la campaña. Advierte que la batalla electoral de las semanas que vienen se puede dar, sobre todo, en la costa norte y en Lima.

¿Cómo se puede explicar el crecimiento del candidato Rafael López Aliaga?

Lo que he venido viendo es que hay más demanda populista que oferta populista, en un contexto general de mala oferta política. Era cosa de esperar que en algún momento se presentara alguna propuesta más estructurada. Me preguntaba qué pasaría con ese 30% o 35% de gente que se identificaba con las propuestas del fujimorismo…

Ese porcentaje es de la campaña anterior.

Es una candidata, Keiko, que hoy carga con una mochila mayor con todo lo que ha pasado. Ayer (martes) Datum la puso con 7%. En la encuesta de la misma fecha del 2016 de Datum, tenía 37%. ¿Dónde andan esos 30 puntos?

¿López Aliaga se ha beneficiado de la caída del fujimorismo?

De dos cosas: de la caída de Keiko y de un proceso de polarización.

¿Puede subir más?

Posiblemente ralentice la velocidad, pero en el análisis que hice con la encuesta última del IEP (febrero) claramente el vacío estaba en el norte, y donde ha crecido es ahí. Si se comparan los sondeos de Datum de febrero y marzo, Lescano creció del 7% al 10% y López Aliaga pasó del 4 al 8%. En Lima, Lescano pasó del 6% al 10% y López Aliaga de 4% a 10%. Eso no ha ocurrido ni en el centro ni en el sur. Las elecciones se definen entre sierra sur, costa norte y Lima.

¿La gran batalla electoral podría estar desarrollándose en estos momentos en el norte?

Norte y Lima, que es un tercio del electorado. Pero en el norte sobre todo. El 2016, en febrero, el 44% decía que iba a votar por Keiko. Hoy es 8%. ¿Esa gente por quién se va a decantar? Es un elemento a considerar. Hay otro asunto: Datum también preguntó sobre el compromiso con el voto, y el 30% de los que van a votar por López Aliaga dicen estar convencidos. Eso no se lee solo como que van a mantener la decisión…

Si no que es gente que puede convencer a otros.

Ese es el punto.

La pregunta es si en el Perú somos tan conservadores como López Aliaga.

Claro, hay vectores en contra. El Perú no es tan conservador, es más fariseo, la verdad. Incluso cuando en el IEP se preguntó en un momento sobre Con mis hijos no te metas y cosas por el estilo, la gente no entendía mucho el tema. O sea, puede haber actitudes conservadoras, aunque tampoco hay mucho compromiso con eso. Sí, yo creo que el Perú es menos conservador de lo que el mismo López Aliaga es. Lo otro que puede irle en contra es que, y esta es una hipótesis, hay un sector de la población en el que se ha puesto en evidencia que hay un comportamiento sistemático de mentiras, directas de él mismo o de sus voceros y medios asociados.

Cambiemos de candidato. ¿Cuál es la receta de Lescano para su primer lugar?

Si la política peruana es un drama de decepciones, él ha heredado lo que simbolizó en su momento Vizcarra…

¿El hartazgo?

En las encuestas de evaluación de gestión de la pandemia, solo un terció decía que Vizcarra lo hacía bien y, al mismo tiempo, tenía un 70% de aprobación. Esos 30 o 40 puntos adicionales eran porque se enfrentaba al Congreso, a los políticos considerados corruptos. Para las elecciones del 2020 preguntamos desde el IEP si los ciudadanos reelegirían a alguno de los congresistas. Solo un 12% dijo que sí. A ese 12% le preguntamos a quién reelegiría…

Asumo que salió Lescano en la lista.

Lescano.

En un país con bajas tasas de reelección, ha sumado 19 años de congresista. Algo ha hecho bien.

Se logró posicionar durante el conflicto 2016-2020 como alguien que marcó distancias dentro de Acción Popular, incluso antes del episodio de Merino, y como un claro opositor al fujimorismo. Y no olvidemos su actitud frente al rol del Estado. En los 30 años que vengo escuchando a la gente en dinámicas grupales, lo que la gente pide del Estado es un rol más cuidador, más controlador…

Para que no se cometan abusos.

Un Estado que proteja al ciudadano. Y ese rol de protector, de salvador, lo juega Lescano en su discurso.

Y con un discurso conservador en lo social que mucha gente adhiere.

Claro. Y otro detalle relevante: el logo de Acción Popular ha demostrado que es mucho más que Burga y Merino. La performance de personas como ellas, parece, no ha impactado mucho en la marca partidaria. AP tiene diferentes corrientes, no se organizan, pero debe ser visto casi como un problema menor. Y, de nuevo, Lescano fue muy rápido en marcar distancias de Merino.

Las intenciones de voto son bajas. El puntero no llega ni a los 15 puntos. ¿Subirán? ¿O nos mantendremos dentro de los actuales márgenes?

Primero, todavía hay espacio en el norte. Segundo, hay gente como convertida a este discurso maniqueo de López Aliaga de buenos-malos y si estás comprometido afectivamente vas a predicar en aquello que crees. Entre lo geográfico y lo actitudinal, creo que pueden crecer los porcentajes. En las últimas semanas de campaña pasan tres cosas, es un patrón. Uno, la atención de la gente aumenta. Dos, vienen los debates en donde lo importante son los rebotes. Y tres, si hemos visto fake news en estos días, pues hay que prepararse para lo que viene. Hay que ver también qué harán los demás. Uno esperaría que del lado de Fujimori y de Hernando de Soto haya una reacción. Lo mismo para Mendoza, porque básicamente le habla a su electorado, no sale de eso.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.