Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Economía

Produce cierra el 2026 sin segunda temporada de anchoveta y la SNP pide apoyo al Gobierno

La decisión del Ministerio de Producción de no autorizar una segunda temporada en la zona norte-centro llega después de una campaña que apenas utilizó una cuarta parte de la cuota asignada. La Sociedad Nacional de Pesquería solicita medidas tributarias, cobertura de salud para las tripulaciones y financiamiento.

La decisión de Produce deja al sector pesquero a la espera de nuevas condiciones biológicas para retomar la captura de anchoveta.
La decisión de Produce deja al sector pesquero a la espera de nuevas condiciones biológicas para retomar la captura de anchoveta.Composición LR/Difusión
Por
google iconLa República en Google

La ausencia de una segunda temporada de pesca industrial de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano dejará sin una nueva campaña extractiva al sector durante lo que resta de 2026. El Ministerio de la Producción (Produce) tomó la decisión con base en la evaluación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), mientras que la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) pidió al Gobierno medidas económicas para afrontar el periodo sin actividad.

El impacto productivo ya se reflejaba en las estadísticas oficiales antes de este anuncio. En julio de 2026, la producción pesquera nacional cayó 27,44% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La contracción más pronunciada se registró en la pesca marítima destinada al consumo humano indirecto, que comprende la captura de anchoveta para elaborar harina y aceite de pescado: disminuyó 99,15%.

Video destacado

¿PAPA LEÓN YA NO VENDRÁ A PERÚ? FT. ELMER HUERTA + KEIKO MODO BUKELE | LA VERDAD A FONDO CON SALINAS

En ese mes se desembarcaron 2.496 toneladas de anchoveta, frente a las 292.148 toneladas registradas en julio de 2025. Aunque el resultado mensual no explica por sí solo toda la situación de la industria, permite dimensionar el nivel de actividad con el que llega el sector al cierre del año.

Una primera temporada que no completó la cuota

La campaña de 2026 tampoco alcanzó el volumen previsto inicialmente. Produce autorizó en abril una cuota máxima de captura de 1 millón 914.049 toneladas para la primera temporada en la zona norte-centro. Sin embargo, las condiciones oceanográficas y biológicas llevaron a suspender las faenas y posteriormente a dar por concluida la temporada antes de completar ese límite.

De acuerdo con los documentos oficiales que sustentaron las decisiones, el escenario marino presentó temperaturas anómalas, cambios en la distribución de la anchoveta y una presencia importante de ejemplares juveniles. Estos factores elevaron el riesgo de afectar la renovación de la población si continuaba la extracción.

La magnitud de la diferencia entre la cuota autorizada y lo capturado quedó reflejada en la Resolución Ministerial N.° 00306-2026-PRODUCE. La norma estableció, de manera excepcional, que la primera temporada no se contabilizara para el cumplimiento de la obligación de extracción del 80% del límite máximo asignado a cada embarcación, debido a que solo se alcanzó el 24,61% de la cuota.

La evaluación científica más reciente tampoco ofreció condiciones favorables para abrir una nueva campaña. El crucero de investigación de Imarpe, con información recogida hasta el 7 de octubre, estimó una biomasa acústica de aproximadamente 5,12 millones de toneladas. El resultado fue 27,9% inferior al registrado en el verano de 2026 y 22,8% menor que el promedio de las evaluaciones de invierno-primavera entre 1996 y 2025.

Además, los ejemplares juveniles representaron el 79% de la población evaluada en número y el 65% en peso. La biomasa acústica es una estimación científica de la población detectada y no equivale directamente al volumen disponible para la pesca comercial. La proporción de juveniles, junto con las condiciones oceanográficas y reproductivas, fue parte de la evaluación para decidir si correspondía autorizar otra temporada.

Qué medidas reclama el sector pesquero

Tras conocerse la decisión, la SNP sostuvo que la industria podría permanecer paralizada por más de un año, hasta 2027, y advirtió sobre las consecuencias para las familias vinculadas a la actividad. Se trata de una proyección del gremio sobre la continuidad de las operaciones, no de un plazo establecido por Produce para reabrir la pesquería.

La organización solicitó al Ejecutivo que evalúe medidas para sostener el empleo, mantener la cobertura de salud de los tripulantes, facilitar liquidez mediante instrumentos tributarios y ofrecer financiamiento a los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920.

Los pedidos apuntan a distintos eslabones de la cadena productiva. La falta de una temporada reduce las oportunidades de operación de las embarcaciones y también limita la actividad asociada al procesamiento de la materia prima y a los servicios que abastecen a la industria. No obstante, las solicitudes de la SNP todavía deben distinguirse de medidas aprobadas: el pronunciamiento del gremio no implica que el Gobierno haya aceptado o anunciado esos apoyos.

El reto para las autoridades es atender las consecuencias económicas sin convertir la necesidad de actividad en un criterio para adelantar la apertura de la pesquería. La fecha y las condiciones de una futura temporada dependerán de la evolución del recurso y de las evaluaciones científicas correspondientes.

En la primera campaña, la cuota quedó lejos de completarse y las condiciones biológicas llevaron a detener las capturas. Con la segunda temporada descartada para 2026, la discusión inmediata pasa por las medidas que el Ejecutivo podría adoptar para afrontar la interrupción de la actividad, mientras el monitoreo de Imarpe determina si la anchoveta reúne condiciones para una nueva extracción.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Produce cierra el 2026 sin segunda temporada de anchoveta y la SNP pide apoyo al Gobierno

Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Selección peruana confirmó nuevo amistoso para la fecha FIFA de noviembre: la 'Bicolor' enfrentará a Bolivia en Lima

Economía

Gas natural: Colegio de Ingenieros cuestiona adenda de Cálidda y pide licitar proyectos en regiones

Billeteras digitales en Perú ganan terreno: concentrarían 50% del valor de los pagos en comercios al 2030

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 16 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Puno: alcalde de Quiaca muere tras caer a un barranco con la camioneta que conducía con destino Juliaca

Ministro Rafael Belaúnde propone que las FF.AA apoyen en lucha contra el crimen: "La Policía ha sido rebasada”

Solicitan la destitución de Roberto Burneo por avalar candidatura de Rafael López Aliaga