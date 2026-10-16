Produce cierra el 2026 sin segunda temporada de anchoveta y la SNP pide apoyo al Gobierno

La decisión de Produce deja al sector pesquero a la espera de nuevas condiciones biológicas para retomar la captura de anchoveta.

La decisión de Produce deja al sector pesquero a la espera de nuevas condiciones biológicas para retomar la captura de anchoveta. Composición LR/Difusión

La ausencia de una segunda temporada de pesca industrial de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano dejará sin una nueva campaña extractiva al sector durante lo que resta de 2026. El Ministerio de la Producción (Produce) tomó la decisión con base en la evaluación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), mientras que la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) pidió al Gobierno medidas económicas para afrontar el periodo sin actividad.

El impacto productivo ya se reflejaba en las estadísticas oficiales antes de este anuncio. En julio de 2026, la producción pesquera nacional cayó 27,44% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La contracción más pronunciada se registró en la pesca marítima destinada al consumo humano indirecto, que comprende la captura de anchoveta para elaborar harina y aceite de pescado: disminuyó 99,15%.

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En ese mes se desembarcaron 2.496 toneladas de anchoveta, frente a las 292.148 toneladas registradas en julio de 2025. Aunque el resultado mensual no explica por sí solo toda la situación de la industria, permite dimensionar el nivel de actividad con el que llega el sector al cierre del año.

Una primera temporada que no completó la cuota

La campaña de 2026 tampoco alcanzó el volumen previsto inicialmente. Produce autorizó en abril una cuota máxima de captura de 1 millón 914.049 toneladas para la primera temporada en la zona norte-centro. Sin embargo, las condiciones oceanográficas y biológicas llevaron a suspender las faenas y posteriormente a dar por concluida la temporada antes de completar ese límite.

De acuerdo con los documentos oficiales que sustentaron las decisiones, el escenario marino presentó temperaturas anómalas, cambios en la distribución de la anchoveta y una presencia importante de ejemplares juveniles. Estos factores elevaron el riesgo de afectar la renovación de la población si continuaba la extracción.

La magnitud de la diferencia entre la cuota autorizada y lo capturado quedó reflejada en la Resolución Ministerial N.° 00306-2026-PRODUCE. La norma estableció, de manera excepcional, que la primera temporada no se contabilizara para el cumplimiento de la obligación de extracción del 80% del límite máximo asignado a cada embarcación, debido a que solo se alcanzó el 24,61% de la cuota.

La evaluación científica más reciente tampoco ofreció condiciones favorables para abrir una nueva campaña. El crucero de investigación de Imarpe, con información recogida hasta el 7 de octubre, estimó una biomasa acústica de aproximadamente 5,12 millones de toneladas. El resultado fue 27,9% inferior al registrado en el verano de 2026 y 22,8% menor que el promedio de las evaluaciones de invierno-primavera entre 1996 y 2025.

Además, los ejemplares juveniles representaron el 79% de la población evaluada en número y el 65% en peso. La biomasa acústica es una estimación científica de la población detectada y no equivale directamente al volumen disponible para la pesca comercial. La proporción de juveniles, junto con las condiciones oceanográficas y reproductivas, fue parte de la evaluación para decidir si correspondía autorizar otra temporada.

Qué medidas reclama el sector pesquero

Tras conocerse la decisión, la SNP sostuvo que la industria podría permanecer paralizada por más de un año, hasta 2027, y advirtió sobre las consecuencias para las familias vinculadas a la actividad. Se trata de una proyección del gremio sobre la continuidad de las operaciones, no de un plazo establecido por Produce para reabrir la pesquería.

La organización solicitó al Ejecutivo que evalúe medidas para sostener el empleo, mantener la cobertura de salud de los tripulantes, facilitar liquidez mediante instrumentos tributarios y ofrecer financiamiento a los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920.

Los pedidos apuntan a distintos eslabones de la cadena productiva. La falta de una temporada reduce las oportunidades de operación de las embarcaciones y también limita la actividad asociada al procesamiento de la materia prima y a los servicios que abastecen a la industria. No obstante, las solicitudes de la SNP todavía deben distinguirse de medidas aprobadas: el pronunciamiento del gremio no implica que el Gobierno haya aceptado o anunciado esos apoyos.

El reto para las autoridades es atender las consecuencias económicas sin convertir la necesidad de actividad en un criterio para adelantar la apertura de la pesquería. La fecha y las condiciones de una futura temporada dependerán de la evolución del recurso y de las evaluaciones científicas correspondientes.

En la primera campaña, la cuota quedó lejos de completarse y las condiciones biológicas llevaron a detener las capturas. Con la segunda temporada descartada para 2026, la discusión inmediata pasa por las medidas que el Ejecutivo podría adoptar para afrontar la interrupción de la actividad, mientras el monitoreo de Imarpe determina si la anchoveta reúne condiciones para una nueva extracción.