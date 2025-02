La cancelación del concierto de Shakira por problemas de salud de la artista, programado para el domingo 16 de febrero, causó preocupaciones entre los fans que habían comprado su entrada para asistir al espectáculo. A pesar de que se anunció que la reprogramación será el 15 de noviembre, miles de seguidores consideran injusta la reciente medida de la productora.

En general, los consumidores en Perú deben saber cómo se ven afectados sus derechos cuando ocurre la cancelación de un concierto y qué medidas pueden tomar las autoridades correspondientes para compensar los daños causados. A continuación, te contamos más detalles.

¿Cuáles son las primeras medidas que se deben luego de anunciar la cancelación del concierto?

Si se anuncia que un concierto en particular será cancelado, la empresa promotora debe comunicar cuáles serán las medidas que se adoptarán para atender el inconveniente lo antes posible, tal como lo señaló Juan Ñahue, abogado especializado en derecho administrativo, a La República. "Los consumidores tienen derecho a ser informados de manera clara y oportuna sobre las razones de dicha cancelación", aseguró el especialista.

De hecho, el lunes 17 de febrero, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) instó a Masterlive Perú, la productora a cargo del concierto de Shakira, a comunicar la nueva fecha programada para el evento.

¿Se puede solicitar un reembolso o una indemnización a raíz de la reprogramación del concierto de Shakira?

Ñahue precisó que el presente caso no implica ninguna compensación económica para los fanáticos que compraron su entrada para el domingo 16, debido a las circunstancias que provocaron la cancelación. "La cancelación del evento programado para el domingo 16 de febrero se debió a una cuestión de salud de la artista (severos dolores abdominales) y no a una situación atribuible al organizador", concluyó el abogado.

A su vez, indicó que los asistentes tienen la opción de elegir entre participar en la nueva fecha o solicitar un reembolso. En especial, el especialista resaltó que es importante que quienes compraron las entradas conserven los comprobantes de pago, debido a que estos sirven como prueba ante cualquier incumplimiento por parte de la empresa promotora.

En caso opten por la devolución, Teleticket anunció que los reembolsos de entradas comenzarán el 19 de febrero de 2025, a partir de las 09:00 a. m. Este procedimiento del reembolso se llevará a cabo de manera totalmente digital, por medio del portal de autodevoluciones de la plataforma.

Por otro lado, no existe ningún tratamiento particular para los consumidores que no residen en Lima o que compraron su entrada desde el extranjero. "La organizadora no tendría porque realizar un tratamiento diferente entre los consumidores afectados por la cancelación del evento, siendo que esta debe cumplir con lo que dispone la normativa vigente a fin de resolver el inconveniente", apuntó Ñahue.

¿Cuáles podrían ser las sanciones sobre la promotora del concierto de Shakira?

Asimismo, Indecopi informó que se encuentra evaluando el inicio de un procedimiento administrativo sancionador que podría concluir con la imposición de una multa de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/2.407.500 y medidas correctivas en favor de los consumidores afectados.

