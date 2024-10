Sueldo mínimo: alza de la RMV quedó en cancha del Poder Ejecutivo

Este martes 29 de octubre se desarrolló una sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para evaluar el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) pero no hubo consenso entre las partes involucradas.

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP, comentó a La República que las centrales sindicales acordaron plantear un alza a S/1.300 para la RMV, ya que ante el encarecimiento del costo de vida urge elevar los ingresos. Además, lamentó que desde el lado empresarial —donde están gremios como la Confiep— "se hayan mantenido en su posición de no aumento del salario mínimo".

Por su parte, Gerónimo López, secretario general de la CGTP, recalcó que ahora dependerá de la voluntad política del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) si se sube el salario mínimo. "Los empresarios no plantearon subir la RMV porque dicen que no hay condiciones. No manejan sustentos técnicos", detalló a esta casa periodística.

"Lastimosamente, pese a circunstancias, no ha habido propuesta de parte del empresariado que permita llegar a acuerdo con montos que debería tenerse para recuperar capacidad adquisitiva de los trabajadores. Hoy en el Pleno se ha quedado que al no haber acuerdo, tiene que haber incremento de parte del ministro en función de sus competencias. Hemos planteado que el monto deber ser igual a la canasta básica familiar", añadió a RPP, Julio César Bazán, presidente de la CUT.

Finalmente, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, señaló que los trabajadores y empleadores "han demostrado altura en el debate" mas recalcó que no se pudo llegar a un acuerdo.