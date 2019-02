Colapsa el Jorge Chávez y la nueva pista estará lista recién el 2022

Abordar un vuelo en el aeropuerto Jorge Chávez en hora punta (entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana) es un reto contra el reloj, y contra la impaciencia. En ese lapso, los usuarios enfrentan obstáculos que aparecen de forma escalonada y desesperante.

Primero, superar la congestión vehicular en la avenida Faucett (la vía principal para llegar al terminal); segundo, ya dentro, sortear a los taxis que, por carecer de control, generan una demora de 15 a 20 minutos para estacionar, sobre todo si el equipaje es numeroso y pesado; y, tercero, llegar puntual al check in sin derribar a nadie en el intento.

Si fracasan en esta carrera de obstáculos, llegan tarde y les aguarda una inminente reprogramación de vuelo, una vigilia descomunal en los pasadizos donde pasajeros –peruanos y extranjeros– 'acampan' hasta el siguiente horario de salida durmiendo en el suelo a falta de asientos libres en los patios.

Según el gerente de operaciones de Corpac, Jorge Ráez Ancaya, la mayoría de personas suele viajar en hora punta para lograr mayor rendimiento comercial.

"Pero la plataforma no puede darse abasto. Tenemos un incremento de 8% a 10% de movimiento aéreo anualmente", expresó a este diario. Y agregó que otra razón de la reprogramación –o retraso– de los vuelos, que no es solo por llegar tarde al check in, se debe a que no se respeta el tope de llegadas de aviones por hora.

"Lo máximo es 38 aeronaves. Cuando sobrepasa la demanda pasamos (el vuelo) a otro horario", explicó. ¿Y qué pasa con el retraso?, se le consulta. "Obviamente (lo hay), pero es mejor que (los pasajeros) esperen en tierra y no en el aire. Así se evita la contaminación y accidentes", refutó. En casos extremos, cuando se llega al tope y el avión está en el aire, contó Ráez, se los deriva a otro aeropuerto.

"A los de Chiclayo o Ica", agregó. La consecuencia de dicha situación, aparentemente inesperada, la pagan los viajeros, y la sufren más los que pierden conexiones ya programadas con anticipación.

El informe más reciente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el desempeño de la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) en el manejo del aeropuerto reveló que el tiempo límite para el check in es de 20 minutos, pero en el Jorge Chávez demora 27 minutos, según el último reporte. "Se vieron ciertos cuellos de botella y se pidió al concesionario que mejore la atención", respondió una fuente de Ositrán.

La única salida

Los especialistas consultados por La República en Corpac y Ositrán coincidieron en una perspectiva: el aeropuerto Jorge Chávez ha colapsado. Y el origen del fenómeno data del 2001, año en que el Estado firmó la concesión con LAP por 30 años, con opción a que se amplíe por 60 años.

El contrato involucró un compromiso de inversión de US$ 1.062 millones. En esa fecha el terminal recibía 4 millones de pasajeros de forma anual. La proyección apuntó a que, al año siguiente, el Ministerio de Transportes (MTC) entregue un área de 9 millones de m².

En paralelo, LAP tenía la obligación de implementar "mejoras obligatorias" en la atención al cliente hasta el 2009 y, a partir de ahí, la concesionaria debía iniciar la construcción de la segunda pista de aterrizaje que, según las primeras estimaciones, iba a recibir a 12 millones de viajeros por año. Es decir, el triple de lo que recibía el aeropuerto desde comienzos del siglo, pero con una pista de aterrizaje y un terminal adicional que lo oxigene.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no entregó ningún terreno por esos años debido a que el espacio se encontraba en litigio con la familia Valle Skinner. A eso se suma que aún falta definir la situación legal de los terrenos que abarcan seis hectáreas de la avenida Néstor Gambetta, donde hay un túnel y a, futuro, sería parte de la segunda pista de aterrizaje del Jorge Chávez.

Conflicto interminable

El litigio entre los Valle Skinner y el Ejecutivo se debe a que en 1961 José Valle Skinner cedió al MTC un terreno de 60 mil m² para la construcción de una carretera a Ventanilla, que actualmente es la avenida Néstor Gambetta. En diciembre del 2017, en ese espacio el Gobierno inauguró el túnel de Gambetta que pasa por debajo del espacio en disputa.

Ese mismo año, los nietos de Valle Skinner desconocieron la donación y pidieron un pago por el territorio. El Poder Judicial (PJ) falló a favor de ellos, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones apeló. Trascendió que el abogado de los Skinner, Enrique Ghersi, acotó que aún falta que la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia falle sobre este caso.

Si el Poder Judicial resuelve a favor de los Skinner, "el caso se termina"; si no, apelarán al Tribunal Constitucional. Este diario intentó comunicarse con el MTC para consultarles si estarían dispuestos a pagar el monto que los Skinner exigen, pero al cierre de esta nota no respondieron.

En noviembre último, Ghersi dijo que la resolución demorará entre cuatro y seis meses para emitirse. Es decir, aproximadamente en abril, fecha en la que está programado el inicio de las obras de construcción de la segunda pista de aterrizaje, que deberá estar lista el 2022.

Las empresas que ganaron el concurso para la construcción del proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez son Salini Impreglio, AECOM y FCC Construcción. Esta última es una compañía de origen español. Según Agencia Efe, ganó la licitación de la línea 2 del metro de Panamá conformando un consorcio con la constructora Odebrecht. La ONG alemana Transparencia Internacional calificó esto de "desmoralizante".

Medidas temporales

Estas tres constructoras mencionadas deberán entregar la nueva pista en cuatro años y el segundo terminal en seis. Aunque la preocupación de los pasajeros radica en cuáles serán las medidas que adoptará la concesionaria en este periodo para retener el colapso en la atención de los pasajeros.

LAP respondió a este diario que durante el 2018 inició las obras de remodelación de la zona de llegadas nacionales, la cual supone una inversión de US$ 10 millones. Sobre el retraso en el proceso para completar el check in, el principal dolor de cabeza de los usuarios y de los operadores de las aerolíneas, la empresa anunció que se habilitará una nueva área de control de entrada y salida. "Se pondrá a disposición 18 nuevas posiciones de atención adicionales y la construcción de cinco nuevas salas de embarque", detalló la empresa concesionaria.

Otra medida transitoria, según informó LAP, será implementar ocho nuevas posiciones en los terrenos cedidos por las Fuerzas Armadas. Actualmente el aeropuerto Jorge Chávez alberga 52 PEAS (Posiciones de Estacionamiento de Aeronaves). Este año se apunta a que sean 60. Según Ositrán, esta remozada infraestructura requerirá US$ 11 millones adicionales a los US$ 1.500 millones que invertirá la empresa concesionaria LAP. Ráez Ancaya, vocero de Corpac, anunció que los resultados de las obras de transición se verán a partir de mayo.❖

Claves

Multas. El 2018, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) impuso multas por US$ 3,1 millones.

Sector. En caso del sector aeroportuario se aplicaron dos penalidades de US$ 834 mil. Fuentes de Ositrán señalaron que esta multa corresponde a la concesionaria Aeropuertos del Perú que opera en el norte y selva.

También urge reformar vías

Cuando el presidente Martín Vizcarra era ministro de Transportes, dijo en la CADE 2016 que la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez abarca implementar la Línea 2 del Metro de Lima, una salida de las avenidas Morales Duárez y Santa Rosa rumbo a la Costa Verde y un anillo vial periférico. Esta propuesta fue con miras al 2021. El exgobernador moqueguano agregó entonces que para dicha megaobra se necesitan US$ 25 mil 500. Cabe precisar que, si la capacidad del aeropuerto de Lima se amplía y no hay conexiones viales que incluyan el tren, Metropolitano y Costa Verde, el caos vehicular será peor que hoy.

Jorge Ráez Ancaya

Ejecutivo de Corpac

“La demanda de aeronaves ha sobrepasado para trabajar con una sola pista de aterrizaje y esto requiere una ampliación”.

