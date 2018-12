MEF ajusta ley del Impuesto a la Renta a normas internacionales

El Ministerio de Economía y Finazas(MEF) publicó hoy tres decretos supremos (DS N° 337, 338 y 339) que modifican la Ley del Impuesto a la Renta con la finalidad de que las empresas multinacionales no eludan el impuesto peruano.

Así lo explicó el socio del estudio Picón y asociaciados, Jorge Picón, quien también señaló que las "modificaciones técnicas en los DS 338, 339 y 340, son ajustes que adaptan algunos términos a estándares internacionales, como en el caso de la enajenación indirecta de acciones, precio de transferencia y ampliación del concepto de paraíso fiscal".

En ese sentido, señaló que los ajustes se dan en el marco del trabajo que realiza el Gobierno peruano para acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), que tiene sus propios lineamientos para evitar que las empresas reduzcan impuestos usando mecanismos de elusión.

Así, en el caso de la enajenación indirecta de acciones, el nuevo decreto precisa que afecta tanto al propietario como beneficiario. Cabe indicar que una enajenación indirecta es cuando la persona jurídica domiciliada en el país tiene una participación directa de al menos 10% del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad no domiciliada de primer nivel, durante al menos doce meses anteriores a la fecha en que esta le distribuye los dividendos o utilidades.

Además, se amplía el concepto de paraíso fiscal, entre otros. Estos cambias se aplicarán desde el 01 de enero del 2019.

Cambios sin beneficios

De otro lado, el especialista advirtió que existen dos cambios dentro de los nuevos decretos que desalentarán las inversiones privadas en el país.

"En el DS 338, sobre la deducción de intereses, que establece que una empresa no puede hacer préstamos a sus empresas vinculadas más de tres veces su patrimonio, ahora aplica para los operaciones entre empresas no vinculadas y bancos, es decir, ahora la tasa del impuesto a la renta no será sobre las utilidades de la empresa, sino sobre una cifra mayor casi el 40%, que desalentará la inversión en el país".

Indicó que dicho reglamento pone en riesgo diversos negocios, como el inmobiliario, incluso megaproyectos de infraestructura que son desarrollados por consorcios que no tienen patrimonios.

Un segundo cambio, señaló, es sobre el criterio contable de los devengados que ahora se incluye en la ley tributaria, lo que generaría que ahora las empresas tengan doble contabilidad para calcular sus impuestos.

"El Estado no gana absolutamente con este reglamento, aunque es un super negocio para las auditoras, pero para las empresas es una preocupación porque podría dar lugar a grandes litigios, porque hay nuevas normas que revisar", señaló.

Estos son los decretos supremos publicados hoy sobre los cambios en el Impuesto a la Renta: 337, 338, 339.