Puerto Salaverry, los pescadores que rescataron el mar

Escribe Ray Bendezú

Era un día cualquiera, de cielo encapotado, a decenas de kilómetros del Puerto de Salaverry (Trujillo), en medio del mar. Paúl Marroquín Cundia tenía todo listo para empezar. A bordo de su embarcación, el Karinko, en plena faena de pesca, empezó a reunir los desperdicios que producía a diario, luego de consumir sus alimentos. A su retorno a tierra fue a dejarlos al desembarcadero para que el camión de la basura se los llevara.

Era el año 2012. Paúl se había atrevido a hacer algo a lo que le daba vueltas hace tiempo. Lo movía el interés de preservar el mar y las especies acuáticas. No concebía que los pescadores echaran por la borda los desechos de sus comidas y contaminaran el medio en el que trabajaban.

Para esta práctica solo necesitaba un saco de polipropileno, que no representaba un gasto significativo, y un poco de paciencia. Su iniciativa no fue respaldada desde el inicio. Solo tuvo el apoyo de su hermano Carlos y de sus compañeros del Karinko. No se desanimó. Con el apoyo de su familia elaboró un video casero que colgó en YouTube para crear conciencia ambiental entre sus colegas.

Paúl recuerda esos años con bastante emoción. En especial, el hecho que dio pie a su idea. En el 2009, su hija Celeste, de 9 años, se presentó a un concurso de ciencia y tecnología que organizó su colegio, con un proyecto donde explicaba los efectos negativos de contaminar los mares con basura. Ella no ganó el certamen, pero su padre sí captó el mensaje.

El 2017 sería el punto de inflexión de esta aventura. Entidades como el Instituto del Mar del Perú, la Capitanía de Puerto de Salaverry, la Gerencia Regional de la Producción, la Universidad César Vallejo y la Municipalidad Distrital de Salaverry recogieron la propuesta de Paúl para iniciar el proyecto “Gestión integral de residuos sólidos generados por la pesca artesanal de altura en el Puerto de Salaverry”, que contempla tres etapas.

El proyecto

Para iniciar la primera de ellas se hizo trabajo de concientización entre los pescadores de altura, para que no botaran sus desechos en alta mar. Aquí jugó un rol importante el Gremio de Pescadores Artesanales del Puerto de Salaverry y la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales.

La forma de trabajo del pescador de altura es conocida. En una faena de pesca, los armadores gastan entre 1.000 y 1.500 soles en víveres, los cuales consumen los quince días que permanecen mar adentro. La práctica habitual era arrojar sus desperdicios al océano. Allí iban a parar botellas plásticas, tetra paks, latas de atún, bolsas, envolturas de galletas, cartón, cáscaras, pilas, restos de redes, así como residuos orgánicos y otros elementos más.

Con la colaboración de los pescadores, el Instituto del Mar del Perú empezó la primera etapa, que consistía en desarrollar un estudio de caracterización de residuos sólidos. La investigación permitió conocer que cada embarcación pesquera producía 7.7 kg de desperdicios en promedio. Asimismo, se identificó 21 residuos sólidos, de los cuales la mayor presencia la tenían los plásticos (31,16%), restos orgánicos (13.05%), artes y aparejos de pesca (10,29%) y pilas (7.87%).

Como parte de la segunda etapa, las instituciones se encuentran trabajando un plan de gestión ambiental que contemple un adecuado tratamiento de residuos. Por último, la tercera etapa plantea que se firme una ordenanza regional que disponga la gestión de los residuos sólidos como política pública en todo el litoral de La Libertad.

Bajo la consigna de cuidar el ecosistema marino, hoy los armadores de 85 naves pesqueras y los 460 pescadores de altura de Salaverry están comprometidos en esta práctica. En los 16 meses que tiene el proyecto han recogido diez toneladas de desperdicios. Es el primer puerto del Perú en gestionar sus residuos sólidos.

El proyecto no cuenta con ningún tipo de financiamiento, pero está postulando a fondos concursables del Estado para equipar adecuadamente las naves de los pescadores. “Más que esperar ayuda del Estado, queremos que todos los pescadores del Perú se unan al trabajo que realizamos para cuidar nuestro medio ambiente”, dice Paul Marroquín, mientras mira el mar de Salaverry que lo hace sentir orgulloso.