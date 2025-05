PSG se corona campeón de la Coupe de France y lanza un aviso al Inter

El PSG se presentó en el Stade de France con un once casi completo, a pesar de la ausencia de Kvaratskhelia, quien fue reemplazado por Doué debido a problemas de salud.

Desde el inicio, el equipo parisino mostró su intención de dominar el encuentro, y la resistencia del Stade Reims se desmoronó rápidamente. A los 16 minutos, Barcola abrió el marcador tras un pase brillante de Doué, y poco después, volvió a marcar, sentenciando el partido antes del descanso.

PSG triunfa en la final de la Coupe de France. Foto: PSG

Un ensayo general para la final de la Champions

Con este triunfo, el PSG no solo se lleva la Coupe de France, sino que también se prepara para la gran final contra el Inter de Milán el próximo 31 de mayo. Luis Enrique logró consolidar un equipo que, a pesar de no haber forzado su juego, mostró una superioridad aplastante sobre el Reims. La defensa del Stade Reims no pudo contener el ataque parisino, que se mostró incisivo y efectivo en cada jugada.

Un paso más hacia la 'Orejona'

Este triunfo marca el segundo doblete de la temporada para el PSG, que ya había conquistado la Supercopa en enero. Luis Enrique continúa haciendo historia en el club, y con la mirada puesta en la Champions League, el equipo se muestra decidido a conseguir su primer título en esta competición. La victoria ante el Reims es un claro aviso al Inter: el PSG está listo para luchar por la 'Orejona'.