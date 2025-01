Nadie duda de las cualidades futbolísticas de Miguel Trauco, las mismas que le sirvieron para hacer una carrera en el extranjero tras jugar en Unión Comercio y Universitario. Sin embargo, desde diversos sectores hubo feroces críticas no solo por su llegada al clásico rival de su exequipo, Alianza Lima, sino también por regresar al balompié peruano. En ese sentido, el periodista Eddie Fleischman defendió al lateral, pero arremetió contra Joao Grimaldo por su presente en Partizán, lo cual calificó como fracaso.

Si bien aún no es oficial, el lateral de la selección peruana llegó a un acuerdo con tienda íntima para ser su 'fichaje bomba' en el 2025, en el cual Alianza Lima tiene un duro camino en la fase previa para acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por otra parte, Grimaldo no gozo de muchas oportunidades en su equipo en Serbia.

Fleischman arremete contra Grimaldo al defender arribo de Trauco a Alianza

En su programa de YouTube 'Full deporte', el citado comunicador consideró que el arribo del 'Genio' al fútbol peruano no es un fracaso. Es más, elogió su importante trayectoria en el extranjero.

"¿Un fracaso por qué? Trauco salió de Unión Comercio, pasó a Universitario y Gareca lo incorporó a la selección cuando pocos lo consideraban. Fue fundamental en la clasificación al Mundial de Rusia y en el proceso hacia el Mundial de Qatar, que nos dejó al borde de la clasificación, fuera solo por tanda de penales. Ha hecho una carrera en el extranjero, jugando en el fútbol brasileño y en el de los Estados Unidos. En general, ha tenido una carrera mucho más importante que la de la gran mayoría de futbolistas peruanos. Pero llegó a un pico de rendimiento y ahora entra en una fase de declive natural en su carrera. Volver al fútbol peruano, en su caso, no es un fracaso, es algo natural", detalló.

Asimismo, enumeró los casos de futbolistas peruanos que podrían calificarse como un fracaso, como el de Joao Grimaldo, Luis Iberico, Percy Liza o Gustavo Dulanto.

"Fracaso puede ser que vuelva Percy Liza, fracaso puede ser lo que ha pasado con Grimaldo. Fracaso puede ser que un jugador emigre y al poco tiempo tenga que volver. Digamos, lo de Gustavo Dulanto, que se había ido al Sheriff, teniendo un gran momento ganándole de visita al Real Madrid en la Champions, ¿Y qué pasó luego? El retorno a Perú. ¿Y qué pasó con Iberico, que se fue a la liga de Letonia al Riga FC y retornó al Perú, no pudo rendir ni siquiera en la liga de Letonia", aseveró Fleischman.

Joao Grimaldo solo disputó 10 duelos en 2024 con Partizán sin anotar ni asistir. Foto: Partizán/X

¿Qué dijo el DT de Partizán, Marko Jovanović, sobre Grimaldo?

En una conferencia de prensa brindada el último 16 de diciembre tras el empate 1-1 con FK IMT, Jovanović fue consultado sobre el estado de Grimaldo y Jung Jun-Goh, y no dudó en expresar su opinión.

"Grimaldo y Goh están fuera del equipo desde hace algún tiempo. No es que no estén en ritmo competitivo, sino que no están en proceso de formación. Por el momento no se pueden utilizar", sostuvo el DT en declaraciones recogidas por el medio Informer - Nezavisne Dnevne Novine.

Estas palabras resaltan la delicada situación que enfrenta el exjugador de Sporting Cristal, quien no ha tenido minutos desde finales de noviembre, cuando ingresó en el minuto 82 en un partido contra Napredak.