Erick Osores alabó a Franco Navarro como jugador; sin embargo, considera que no ganó nada importante como entrenador. Foto: composición LR/captura/Alianza Lima

El nombramiento de Franco Navarro como nuevo director deportivo de Alianza Lima no pasó desapercibido para el periodista deportivo Erick Osores, quien lanzó duras críticas sobre la decisión. Osores cuestionó si Navarro tiene el calibre necesario para aportar al equipo blanquiazul y argumentando que su trayectoria como entrenador carece de logros significativos en la Liga 1, un aspecto que considera fundamental para un club con las aspiraciones del club de La Victoria.

En declaraciones emitidas durante su programa con Gonzalo Núñez, Osores no dudó en resaltar la falta de títulos de Franco Navarro como técnico. Pese a que expresó su admiración por el ‘Pepón’ como futbolista, el periodista consideró que su falta de logros importantes como entrenador podría pesar en su nuevo cargo como dirigente de la institución ‘íntima’.

¿Qué dijo Erick Osores tras la designación de Franco Navarro en Alianza Lima?

Erick Osores, conocido por su estilo directo y sus opiniones sin filtro, fue categórico al referirse a Franco Navarro. Durante la emisión de su programa en YouTube, ‘Erick y Gonzalo’, el periodista cuestionó la designación de Navarro y precisó que, si bien fue un gran jugador, como entrenador no ganó ningún título.

“Franco Navarro es crack como jugador, gran goleador, como entrenador, con altas y bajas en su carrera. Me voy a poner como abogado del diablo. Alianza Lima se ha llevado a un gerente deportivo que no sabe lo que es salir campeón. ¿No importa? ¿Cuántos años tiene como entrenador? 20 años, y Franco Navarro no tiene un campeonato”, inició el comunicador.

El periodista subrayó que, en su opinión, el club debería priorizar la contratación de personas con palmarés probado. Sin embargo, también reconoció que Navarro tiene años de experiencia en el fútbol peruano, lo que podría ser una ventaja si logra adaptarse rápidamente a las exigencias de un equipo de alto nivel como Alianza Lima.

“Como jugador es crack, como entrenador es regular. Franco es mi primer ídolo en la selección peruana, pero la pregunta es fría: ¿cuántos títulos tiene? Los títulos te respaldan. La presión de Alianza no le va a afectar porque está acostumbrado a eso, creo que va a manejar bien ese aspecto. Mi duda es, Alianza trajo a un director deportivo el año pasado de estreno, un ‘pirataza’ de aquellos como Marioni, y ahora le da la oportunidad a otro sin tener experiencia en el cargo”, añadió.

¿Qué papel cumplirá Franco Navarro en Alianza Lima?

La llegada de Franco Navarro a Alianza Lima ha sido vista como un movimiento estratégico por parte de la dirigencia. Aunque no asumirá el rol principal de entrenador, su incorporación como director deportivo busca reforzar el trabajo táctico y técnico del equipo, donde aportará su conocimiento sobre el fútbol peruano.

Navarro cuenta con una larga trayectoria en el ámbito local, tras dirigir equipos como UTC y León de Huánuco, aunque sin haber conquistado un campeonato en la Liga 1. Su experiencia en la planificación de estrategias podría complementar el trabajo de Néstor Gorosito, su elección para ser el entrenador de Alianza, y del resto del cuerpo técnico.

¿Qué equipos dirigió Franco Navarro?

Franco Navarro inició su carrera como entrenador en Sport Agustino, en 1997, dos años después de su retiro como futbolista en Alianza Lima. Desde entonces, dirigió una gran cantidad de equipos en la Liga 1, salvo la vez que fue asistente técnico en Toluca de México en 2007. Pese a la afirmación de Erick Osores, lo cierto es que Navarro sí ganó trofeos durante su carrera como técnico: el Torneo Clausura de 1998 con Sporting Cristal y el Torneo del Inca con César Vallejo en 2015.

Estos son los equipos que dirigió Franco Navarro en sus 27 años como entrenador: