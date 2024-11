¡Empezó la renovación! Alianza Lima confirmó a Franco Navarro como nuevo director deportivo

A través de sus redes sociales, Alianza Lima oficializó a Franco Navarro como director deportivo de la institución tras la salida de Bruno Marioni. "Hemos iniciado un profundo proceso de renovación y fortalecimiento de nuestra área deportiva. Por ello, tenemos el agrado de anunciar la designación de Franco Enrique Navarro como nuevo director deportivo de nuestro club", se lee en el comunicado del club.

El club íntimo valoró el hecho de que el 'Pepón' es una profesional identificado con los colores del equipo para contratarlo. "Desde Alianza Lima, asumimos el compromiso de integrar profesionales de alto nivel y con una pasión inquebrantable de nuestros colores. Bajo esa línea, Franco reúne las condiciones de este nuevo perfil: su aliancismo, su liderazgo y su profundo conocimiento de la realidad del fútbol nacional e internacional permitirán a la institución avanzar en sus metas trazadas", expresaron en el pronunciamiento.

Comunicado de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima da la bienvenida a Franco Navarro

Con un escueto mensaje, los blanquiazules resaltaron el retorno a casa de Franco Navarro. "De regreso a casa. ¡Bienvenido, Franco! #ConAlianzaSiempre".

Franco Navarro es nuevo director deportivo de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima/X

Alianza Lima reestructura su área deportiva

Hace días, el periodista Mauricio Loret de Mola había afirmado que los victorianos y Franco Navarro tenían negociaciones avanzadas. "Alianza Lima empieza una reestructuración. Todo apunta a que Franco Navarro sea el director deportivo del cuadro blanquiazul. Conversaciones avanzadas. Bellina sería el gerente deportivo. Wilmar Valencia, el encargado de menores. Alianza busca identidad. Soso aún por decidirse", publicó el comunicador en sus redes sociales.

Trayectoria de Franco Navarro en el fútbol peruano

El ahora director deportivo de Alianza Lima tiene una larga trayectoria en el fútbol peruano como DT. En 1997 debutó como entrenador en la segunda división al mando de San Agustino. En 2001, realizó una gran campaña con Estudiantes de Medicina de Ica, pero perdió la definición del Torneo Clausura ante Cienciano.

Como estratega, tiene dos títulos: el Clausura con Sporting Cristal en 1998 y el Torneo del Inca en 2015 con Universidad César Vallejo. Asimismo, en 2006 dirigió a la selección peruana como reemplazo de Freddy Ternero, pero obtuvo malos resultados. Su último equipo fue Sport Huancayo en la Liga 1 Te Apuesto 2024. Ahora, este es su primer cargo a nivel dirigencial.

Navarro colaborará estrechamente con José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, "para garantizar una línea de trabajo ordenada y eficiente" que permita al club cumplir con sus objetivos deportivos.

Alianza Lima y los DT que tendría en carpeta tras la salida de Mariano Soso

Según Dsports Perú, Carlos Bustos, Pablo Bengoechea y Tiago Nunes son los técnicos que han sido sondeados por Alianza Lima. No obstante, hay otro entrenador que tendría la principal opción y su nacionalidad sería argentina. Este estratega "rioplatense" contaría con la aprobación de Franco Navarro, recientemente oficializado como director deportivo, y José Bellina.

"Lo que está quedando en veremos es la penalidad económica. Mariano Soso tiene que pagarle a Alianza Lima. Están quedando si este monto es por partes o es en una sola armada. Franco Navarro está en Argentina. Lo que me comentan es que ya hay un nombre oleado y sacramentado para ser de DT de Alianza. No me han dado el nombre, pero ya hay una persona que tiene la garantía para ser el próximo técnico. Esta opción es un trabajo en conjunto de Bellina y Navarro. En la baraja estaba Carlos Bustos, Pablo Bengoechea, que siempre es opción, y Tiago Nunes", mencionaron en el programa 'De fútbol se habla así'.