Las recientes declaraciones de Agustín Lozano, presidente de la FPF, generaron diversas reacciones. Luego de acudir a Paraguay para la premiación de la final de la Copa Sudamericana, el mandamás del fútbol peruano se pronunció sobre la investigación que recae sobre él por el caso 'Los Galácticos' y se defendió de las críticas que recibió. En medio de este panorama, el periodista Erick Osores mostró su rechazo hacia la gestión del directivo y le pidió que renuncie a su cargo.

Más allá del complicado momento que afronta la selección peruana en las Eliminatorias, hace algunos días la Conmebol le dio un duro golpe al balompié nacional al quitarle la sede del Sudamericano sub-20 del año 2025.

Erick Osores arremete contra Agustín Lozano

En la última edición del programa Fútbol en América, Erick Osores evidenció su rechazo hacia el trabajo que viene realizando Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol.

"Agustín Lozano, no te cree nadie. Absolutamente nadie. Todo el fútbol peruano te quiere afuera. Ya la justicia verá si es inocente o culpable, con eso no me estoy metiendo. En tu gestión futbolística, has logrado que toda la gente que consume este jugo no te quiera. Nadie te quiere. Eso es gravísimo", indicó.

Asimismo, el comunicador le pidió al directivo que renuncie a la presidencia de la FPF mientras afronta su proceso legal. "Da para optar por tener decencia, sangre en la cara y decir 'hasta aquí llegó, cedo mi puesto y llevo mi juicio sin el cargo de la FPF'. La verdad que... cada palabra el inverosímil. Lozano, no te creo, no te cree nadie. ¿Tú crees que nos has engañado a todos?", concluyó.

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre su situación legal?

En su llegada al país, Lozano afirmó que se encuentra tranquilo en medio de las investigaciones que viene realizando la Fiscalía por el caso Los Galácticos.

"Yo estoy muy tranquilo porque nosotros hemos actuado de manera correcta, de manera profesional, pero considero que debemos dejar el espacio para que las autoridades hagan su trabajo. Vamos a colaborar para que se esclarezcan las cosas y la comunidad deportiva se quede tranquila (...)", mencionó.

"Se nos acusa que la Federación no tiene plata, pero para aquellos que dicen eso, la FPF tiene una gran estabilidad económica, la FPF tiene un gran potencial, que se da el lujo de hacer inversiones en infraestructuras que muchos quisieran tenerlo y no pueden. Hoy se nos dice que no hemos pagado CTS, líneas telefónicas, pero justamente en el período de pago, la gente que tiene las facultades para hacerlo, no han podido porque han estado privados de su libertad. Hoy en día se está regularizando todo, la FPF de hoy, es ordenada, con una administración financiera, económica y administrativa que muchas otras quisieran tener", agregó.