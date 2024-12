El último viernes 6 de diciembre, Franco Navarro, en su calidad como director deportivo de Alianza Lima, brindó una conferencia de prensa desde Matute para dar a conocer los movimientos que ha estado realizando el cuadro íntimo de cara a la siguiente temporada. El exjugador de la selección peruana anunció la continuidad tanto de Hernán Barcos como de Carlos Zambrano. Además, fue consultado por las declaraciones que Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario. En su respuesta, el directivo destacó la amistad que tiene con él y también precisó que ahora se encuentra en el equipo más grande.

Uno de los que se refirió a las palabras de Franco Navarro fue el 'Puma' Carranza. En la última edición del programa deportivo 'Trivu TV', el 8 veces campeón con Universitario aseguró que el hoy director deportivo de Alianza Lima puede hablar lo que desee, pero que para él el cuadro íntimo es un club de segunda división.

¿Qué dijo 'Puma' Carranza sobre Franco Navarro?

"No, no, es de segunda, para mí es un equipo de segunda. Franco Navarro puede decir lo que quiera, pero yo defiendo y él puede decir lo que quiera", manifestó.

Además, el exfutbolista crema aseguró que le pareció bien la conferencia de prensa que Navarro realizó, ya que se mostró claro claro ante los medios.

"Franco está presentando a los 'fantasmas', está mencionando con quién trabaja y eso es bueno. Uno solo no arma algo. Me pareció muy claro lo que dijo, además porque él ha jugado al fútbol y no se esconde", señaló.

Franco Navarro sobre Jean Ferrari: "Nos une una relación de amistad por muchos años"

Navarro fue consultado sobre la relación con el clásico rival y aclaró que mantiene una buena amistad con Ferrari. Asimismo, subrayó que él está en el "equipo más grande" del país.

"Para que les quede claro, con Jean Ferrari nos une una relación de amistad por muchos años. Lo he dirigido cuando era muy joven en Sporting Cristal, también en su última etapa como jugador en León de Huánuco y, a partir de ahí, nosotros hemos mantenido una relación. Él está al frente de Universitario y yo estoy como director deportivo del equipo más grande del Perú", comenzó diciendo.

El directivo coincidió con el abogado al señalar que la situación entre clubes será interesante en los próximos días. Sin embargo, enfatizó que su prioridad es defender los intereses de Alianza Lima.

"Tiene razón Jean cuando dijo que va a ser muy divertido, realmente va a ser muy divertido. Le tengo cariño. Universitario, hablando futbolísticamente, creo que ha hecho el mejor contrato con Jean. Hoy yo defiendo los intereses de Alianza Lima y queremos que los íntimos de La Victoria al final de año terminemos abrazándonos habiendo cumplido el objetivo principal que es campeonar", sentenció.