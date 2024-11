Colo-Colo logró consagrarse campeón de Chile en una agónica definición frente a la Universidad de Chile. Más allá de la determinante actuación de Arturo Vidal, una de las figuras del 'Cacique' fue el volante Carlos Palacios. En medio de las celebraciones por la obtención de la estrella 34, el jugador talentoso jugador sorprendió a sus seguidores con un mensaje de despedida.

El futbolista de 24 años en considerado una promesa en el país sureño; sin embargo, desde que protagonizó un controvertido episodio tras la derrota de la selección chilena ante Brasil, el entrenador Ricardo Gareca no lo volvió a convocar.

Carlos Palacios se despidió de Colo-Colo

Apenas finalizó al partido entre Colo-Colo y Copiapó, Palacios se mostró muy emocionado y sorprendió con sus palabras. "Creo que fue el último partido... terminé jugando porque amo estos colores y feliz por darle una alegría al pueblo colocolino, que me apoyó tanto en todo momento", afirmó.

Además, agradeció a sus familiares y amigos por el apoyo que le brindaron. "Todo partió con el tema de Boca, que se habló más de la cuenta, después no me supieron entender, pasó el tema de la selección, lo de mi sobrino y lo del hombro, pero estas personas que están acá me apoyaron en todo momento y le doy gracias a mi familia, que nunca me dejó", finalizó.

¿Carlos Palacios jugará en Boca Juniors?

De acuerdo al periodista Germán García, el mediocampista tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo compañero del peruano Luis Advíncula en Boca Juniors. Hace algunos meses, el conjunto xeneize intentó ficharlo, pero pudieron concretarlo.

Carlos Palacios se encuentra en la mira de Boca Juniors desde hace varios meses. Foto: Twitter/Germán García

¿Cuál es el valor de Carlos Palacios?

El valor de mercado de Carlos Palacios, el extremo izquierdo chileno que juega para Colo-Colo, es de 2,50 millones de euros.