El director técnico de Boca Juniors, Fernando Gago, sorprendió a todos al optar por Juan Barinaga como titular en el reciente partido contra Godoy Cruz, relegando a Luis Advíncula al banco de suplentes. Esta decisión resultó clave en la goleada de 4 a 1 del Xeneize, donde Barinaga se destacó como una de las figuras del encuentro.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Gago fue consultado sobre el cambio en la banda derecha. El entrenador explicó que su elección se basó en el rendimiento del exjugador de Belgrano durante la semana de entrenamientos, descartando cualquier problema físico del lateral peruano, quien ha lidiado con molestias en el tendón de Aquiles.

La razón detrás de la elección de Barinaga

Fernando Gago se mostró sincero al abordar la decisión de poner a Barinaga en lugar de Luis Advíncula. “Creía que era partido para Juan. Lo vi muy bien durante todo el proceso de entrenamiento y creía que era el momento para que juegue el partido”, afirmó el DT. Esta declaración subraya la importancia que el estratega otorga a la preparación y el rendimiento en los entrenamientos para determinar la alineación titular.

El técnico también enfatizó que “nadie tiene el puesto asegurado”, reiterando su filosofía de que todos los jugadores deben ganarse su lugar en el equipo a través de su desempeño diario. Esta postura ha sido una constante en su gestión, donde la meritocracia juega un papel fundamental en la toma de decisiones.

¿Qué dijo Fernando Gago tras su primer triunfo con Boca Juniors?

Tras la victoria, Gago no se dejó llevar por el resultado y destacó que aún hay aspectos por mejorar en el equipo. “Hay montón para corregir, no nos tiene que confundir el resultado. Es muy claro, el resultado es una consecuencia de algo que se hizo, pero no nos tiene que confundir”, expresó.

Finalmente, el DT cerró su intervención con un mensaje claro: “Tenemos que seguir trabajando y apuntar a eso, a crecer y mantener el nivel de juego durante los minutos del partido y así constantemente en cada partido”. Con esta mentalidad, no solo resultados, sino también un crecimiento sostenido en el rendimiento de Boca Juniors.