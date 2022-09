¿A qué hora juegan América vs. Necaxa EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga MX?

América vs. Necaxa EN VIVO se enfrentan en el estadio Victoria (Aguascalientes) por la fecha 14 del Torneo Apertura en la Liga MX 2022. El cotejo arranca a las 7.00 p. m. (hora de Perú y México), con transmisión vía TUDN y ViX+ (streaming). Para que no te pierdas el marcador actualizado, las formaciones iniciales y los videos de goles en este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Obligado a ganar para recuperar el primer lugar de la tabla, el conjunto americanista visita a los rayos en una nueva jornada del fútbol mexicano. La escuadra azulcrema, con 28 puntos, se ubica momentáneamente en el segundo puesto, a tres unidades del líder Monterrey.

Las águilas vienen de golear 3-0 al Atlético San Luis con anotaciones de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez y Henry Martín, sus dos goleadores del certamen. Los rojiblancos, por su parte, cayeron 3-1 frente al Santos Laguna.

América vs. Necaxa: ficha del partido

Partido América vs. Necaxa ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 10 de septiembre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio Victoria ¿En qué canal? TUDN

¿A qué hora juegan América vs. Necaxa?

México: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 11).

¿Qué canal transmite América vs. Necaxa?

En territorio mexicano, la transmisión por TV del América vs. Necaxa irá por la señal de TUDN, canal que cuenta con los derechos televisivos de varios equipos del torneo.

¿Cómo ver América vs. Necaxa ONLINE?

Si no quieres perderte el América vs. Necaxa por internet, sintoniza la señal de ViX+, servicio de streaming que transmite los encuentros del fútbol mexicano. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía La República Deportes.

Posibles formaciones de América vs. Necaxa

América : Guillermo Ochoa, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Henry Martín. DT: Fernando Ortiz.

Necaxa: Luis Malagón, Brian García, Alexis Peña, Juan Segovia, Agustín Oliveros, Ángelo Araos, Fernando Madrigal, Brian García, Brayan Garnica, Milton Giménez y Facundo Batista. DT: Jaime Lozano.

Historial reciente de América vs. Necaxa

Necaxa 0-1 América | 02.04.22

América 2-1 Necaxa | 31.07.21

América 2-1 Necaxa | 03.04.21

Necaxa 1-1 América | 07.08.20

América 0-3 Necaxa | 29.02.20.

PUEDES VER: La dura decisión de Alianza Lima sobre Jefferson Farfán tras derrota en el clásico

¿Dónde juegan América vs. Necaxa?

El escenario de este compromiso será el estadio Victoria, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Aguascalientes, con capacidad para albergar a 25.000 espectadores.