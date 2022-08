[En Vivo] Real Betis vs. Osasuna: hora y canal del TV para ver el partido por LaLiga Santander

Mira AQUÍ Real Betis vs. Osasuna EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, viernes 26 de agosto, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 3 de LaLiga Santander 2022-2023. El compromiso se disputará en el estadio Benito Villamarín y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Real Betis vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Real Betis vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 26 de agosto ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Benito Villamarín ¿En qué canal? ESPN, Star Plus

Real Betis vs. Osasuna: la previa

Duelo de punteros. Real Betis y Osasuna tuvieron un gran arranque en LaLiga Santander y se ubican en los primeros lugares con puntaje perfecto. Ambos equipos ganaron en sus dos primeras presentaciones e intentarán seguir por este camino.

El conjunto comandado por Manuel Pellegrini se quedó muy cerca de clasificar a la Champions League en la pasada temporada y esta vez espera cambiar la historia. El su última presentación por el torneo local, se impusieron en condición de visitante ante el Mallorca.

Por su parte, los de Pamplona llegan a este cotejo luego de vencer a Sevilla y Cadiz. El conjunto comandado por Jagoba Arrasate buscará reafirmar su buen rendimiento y esperan dar el golpe en el Benito Villamarín.

Real Betis vs. Osasuna: posibles alineaciones

Real Betis: Rui Silva, Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Álex Moreno, Guido, Carvalho, Canales, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias.

Osasuna: Sergio Herrera, Rubén Peña, David García, Unai García, Juan Cruz, Moncayola, Torró, Oroz, Chimy Ávila, Moi Gómez y Budimir.

Real Betis vs. Osasuna: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Osasuna?

El duelo entre Real Betis vs. Osasuna se jugará a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la liga española. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Betis vs. Osasuna?

Argentina: ESPN Extra, Star Plus

Chile: ESPN Extra, Star Plus

Colombia: ESPN Extra, Star Plus

Ecuador: ESPN Extra, Star Plus

México: Sky Sports

Perú: ESPN Extra, Star Plus

Uruguay: ESPN Extra, Star Plus

Venezuela: ESPN Extra, Star Plus

Brasil: ESPN 4, Star Plus

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Cómo ver Real Betis vs. Osasuna ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Betis vs. Osasuna por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos.

¿Dónde juegan Real Betis vs. Osasuna?

El partido entre Real Betis vs. Osasuna se disputará en el Estadio Benito Villamarín. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Sevilla, España, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.