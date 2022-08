¿A qué hora juega Barcelona vs. Rayo Vallecano por el inicio de LaLiga Santander 2022-2023?

Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO se enfrentan este sábado 13 de agosto por la primera fecha de LaLiga Santander 2022-2023 a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Camp Nou. El encuentro será televisado por Star Plus.

Para que no te pierdas este encuentro y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la liga española por internet en La República Deportes. Aquí encontrarás el horario, canal de TV, alineaciones, pronóstico y el minuto a minuto.

Barcelona vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Barcelona vs. Rayo Vallecano Liga Santander 2022-2023 ¿Cuándo juegan? Sábado 13 de agosto ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Camp Nou ¿Canal? Star Plus

Barcelona debuta este sábado 13 de agosto en LaLiga Santander 2022-2023 frente al cuadro del Rayo Vallecano. El cuadro culé inicia su camino en la liga española y espera contar con todos sus refuerzos que fueron contratados.

Como se sabe, los azulgranas necesitan aliviar la masa salarial para inscribir a algunos futbolistas que fueron fichados. De momento, la prensa española señala que Xavi Hernández solo cuenta con 17 jugadores disponibles para el inicio del torneo.

Por su parte, Rayo Vallecano llegará con la consigna de dar el batacazo en esta primera jornada. El elenco de Vallecas quiere dar el golpe tal y como lo hicieron la temporada anterior, en la cual ganó los dos partidos ante Barcelona por la mínima diferencia.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Para ver EN VIVO el Barcelona vs. Rayo Vallecano por la fecha 1 de LaLiga Santander 2022-2023, deberás conectarte a la plataforma streaming de Star Plus.

¿Cómo ver Barcelona vs. Rayo Vallecano vía Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Rayo Vallecano por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Rayo Vallecano, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Últimos partidos entre Barcelona vs. Rayo Vallecano