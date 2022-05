Guerrero confirmó que Alianza Lima se puso en contacto con él: “Sería un sueño para mí”

Paolo Guerrero ya se encuentra recuperado de su lesión y ahora busca club para llegar de la mejor manerea al repechaje o, en el mejor de los casos, a disputar el Mundial Qatar 2022 en caso la selección peruana consiga su clasificación. En ese marco, el delantero nacional reconoció que la gente de Alianza Lima se puso en contacto con él para hacerse con sus servicios.

Cabe resaltar que a inicios de año, los dirigentes blanquiazules reconocieron que habían iniciado algunas conversaciones con el ‘Depredador’ para saber cuál era su condición y si es que podía integrarse al plantel para disputar la temporada 2022. No obstante, el delantero de 38 años decidió viajar a Estados Unidos para recuperarse de su lesión a la rodilla.

Ahora último, el propio Guerrero fue encargado de confirmar que hay acercamientos con Alianza Lima y que sería un sueño regresar a la institución donde creció deportivamente. “ Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mi. Estoy analizando ofertas y vamos a ver que pasa. Hoy, me sentí bien, volvía marcar de penal y eso me pone contento ”, expresó a su salida de Videna para TV Perú Deportes.

Paolo Guerrero entrena en Videna

Desde que regresó a tierras peruanas la semana pasada, Paolo Guerrero ha estado entrenando en Videna bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca. Si bien no fue convocado para disputar el amistoso ante Nueva Zelanda y el repechaje para el Mundial Qatar 2022, hay una posibilidad que el ‘Tigre’ decida incluir al ‘Depredador’ antes de viajar a Barcelona, donde harán una mini pretemporada.