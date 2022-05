Cristiano Ronaldo ilusionado con la nueva era del Manchester United

Esta temporada no ha sido la mejor para el Manchester United. Los diablos rojos no tuvieron un buen rendimiento en la Premier League y no lograron clasificar a la siguiente edición de la UEFA Champions League. Tras la mala campaña, se confirmó que Erik ten Hag será el nuevo estratega del club.

Cristiano Ronaldo brindó una entrevista para la página web del equipo rojo y se mostró muy emocionado con la llegada del neerlandés. “Las cosas deben cambiar de la forma que él quiera. Si le va bien, todo Manchester United tendrá éxito, así que le deseo lo mejor. Todos estamos felices y entusiasmados , no solo como jugadores, sino como hinchas también. Tenemos que creer que el año que viene podemos ganar títulos”, declaró.

Además, el ‘Bicho’ elogió el trabajo que hizo el DT al mando del Ajax. “Sé que ha hecho un trabajo fantástico en Ajax, y que es un entrenador experimentado, pero tenemos que darle tiempo”, manifestó.

¿Cuáles son los número de Cristiano Ronaldo en la temporada 2021-2022?

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United en el inicio de la temporada 2021-2022. A pesar de que a los diablos rojos no les fue bien a lo largo de la campaña, el delantero portugués logró destacar dentro del campo de juego y sus números lo respaldan.

El ‘Bicho’ ha disputado 39 encuentros entre la Premier League, Champions League y FA Cup. Además, ha anotado 24 goles y ha realizado tres asistencias.