'Raymonda' y 'Carmen': dos joyas del ballet

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El triángulo amoroso, Carmen, vuelve a la escena limeña, esta vez a cargo del Ballet Municipal y con la música de Georges Bizet, en una temporada que incluye también el estreno de la joya del ballet ruso, Raymonda, de Carlos Valcárcel. “Dos obras maestras protagonizadas por personajes femeninos que han cautivado al público a lo largo de generaciones y que representan visiones opuestas sobre la fuerza, el amor y el destino”, comenta la producción. El programa, señalan, iniciará con Raymonda.

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“El maestro español Carlos Valcárcel presenta una versión ampliada inspirada en la obra original de Marius Petipa, con música de Alexander Glazunov.

La historia se centra en una joven comprometida con Jean de Brienne, quien parte a las Cruzadas. Desde el Ballet Municipal de Lima sostienen que esta puesta en escena “constituye un verdadero desafío artístico para los intérpretes”.

De otro lado, con Carmen, presentan a esta mujer libre descrita como “indomable”. La coreografía es de Jean Grand-Maître. “Interpretadas por más de 40 artistas del Ballet Municipal de Lima, ambas producciones ofrecen un fascinante contraste entre la sofisticación y el virtuosismo clásico de Raymonda y la intensidad dramática de Carmen”. Se trata de una de las temporadas más esperadas de la compañía fundada por la célebre Lucy Telge.

●Ballet Municipal de Lima. Raymonda y Carmen se estrenan en el Teatro Segura en una temporada de 11 funciones desde el 17 de julio.

●Carlos Valcárcel. Tendrá a su cargo las clases y ensayos de la compañía. Participará en la preparación de El lago de los cisnes.