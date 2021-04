Barcelona vs. Granada EN VIVO se miden HOY jueves 29 de abril en partido pendiente de la fecha 33 de LaLiga Santander 2021. El encuentro se jugará en el Camp Nou a partir de las 12.00 p. m. (hora de Perú) y 7.00 p. m. (hora de España), con transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 para Sudamérica y Movistar+ en territorio español.

Además, La República Deportes te brindará las alineaciones confirmadas del Barcelona vs. Granada, el minuto a minuto, las incidencias, las mejores jugadas y todos los goles del compromiso a través de esta nota.

Barcelona vs. Granada 2021: antesala

Barcelona remontó 2-1 al Villarreal con doblete de Antoine Griezmann y subió al tercer lugar de la tabla de posiciones con 71 puntos. El equipo de Ronald Koeman tiene la gran oportunidad de ser el nuevo líder de la competición si gana su encuentro, puesto que pasará al Atlético de Madrid (73 puntos) en unidades.

Por su parte, el Granada perdió 2-1 contra Sevilla y se alejó de la lucha por la pelea de la Europa League para la próxima temporada. Los dirigidos por Diego Martínez se ubican en el octavo lugar con 42 puntos, a ocho de los torneos internacionales.

¿Cuándo juega el Barcelona vs. Granada?

El partido entre Barcelona vs. Granada se jugará este jueves 29 de abril en el Camp Nou por la fecha 33 de LaLiga Santander. El horario del compromiso está pactado para las 12.00 p. m. (hora de Perú) y 7.00 p. m. (hora de España).

¿A qué hora juega el Barcelona vs. Granada?

Barça-Granada HOY: canales de transmisión

¿Qué canal es ESPN 2 en Perú?

Ver Movistar EN VIVO: Barcelona vs. Granada

El Barcelona vs. Granada será transmitido por Movistar Laliga en España, este jueves 29 de abril desde las 7.00 p.m. en el Camp Nou.

Barcelona vs. Granada: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Griezmann y Messi.

Entrenador: Ronald Koeman

Granada: Rui Silva o Aarón; Foulquier, Nehuén, Germán, Víctor Díaz, Quini; Gonalons, Yan Eteki, Luis Suárez, Machís; y Jorge Molina.

Entrenador: Diego Martínez

¿Cómo ver Barcelona vs. Granada ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las herramientas para ver el partido en DIRECTO, no te preocupes, pues podrás conectarte a La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto del Barcelona vs. Granada ONLINE GRATIS, además del mejor resumen de la LaLiga Santander.

