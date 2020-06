NBA: Kyrie Irving se opone al retorno del campeonato en Disney

El coronavirus suspendió todas las actividades deportivas alrededor del mundo. Incluyendo el baloncesto de la NBA. Sin embargo, el retorno a las canchas de los 22 equipos del campeonato no parece tan lejano, o al menos eso hacía pensar la organización cuando propuso jugar lo que queda del campeonato en Florida.

Según medios estadounidenses hay una voz que se ha mostrado en contra del retorno de la liga de básquet más famosa alrededor del mundo, se trata del base de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, quien en una videoconferencia entre más de 100 jugadores de la NBA mostró su malestar y dio las razones para no saltar a la cancha nuevamente.

"No apoyo ir a Orlando. No estoy con el racismo sistemático... Algo huele un poco raro. Queramos admitirlo o no, somos atacados como hombres negros cada día que nos despertamos” citó el medio digital The Athletic, el cual informó de que la opinión del jugador también es respaldada por varios de sus compañeros, quienes se mostraron a favor de impulsar un boicot y así no jugar en medio de las diversas manifestaciones que se realizan luego del asesinato de George Floyd.

Puede que el retorno a las canchas tarde más de lo previsto, pues no es la primera vez que los jugadores cambian de parecer, así lo hizo saber el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski, quien comentó que muchos factores están siendo analizados por los jugadores, desde las limitaciones a la libertad en la “burbuja” propuesta en Orlando para el retorno de la actividad, el real valor de la temporada restante para muchos equipos y jugadores, así como también el riesgo que tendrá el personal de contraer enfermedades y lesiones por la larga inactividad.

Mientras se ponen de acuerdo, los jugadores han sido informados por sus agentes sobre las consecuencias financieras de no concluir el campeonato.

La NBA había planteado a los jugadores jugar lo que queda de la temporada en complejo Walt Disney World Resort desde finales de julio.

