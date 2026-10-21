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Alianza Lima confirmó la lesión de Esteban Pavez: volante chileno sufrió un desgarro y será baja en los próximos partidos

El club blanquiazul informó que Esteban Pavez ya inició su proceso de rehabilitación, aunque todavía no precisó cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Alianza Lima compartió el diagnóstico de la lesión de Esteban Pavez. Foto: Alianza Lima/composición LR
Alianza Lima compartió el diagnóstico de la lesión de Esteban Pavez. Foto: Alianza Lima/composición LR
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Alianza Lima recibió una mala noticia respecto al estado físico de Esteban Pavez. El conjunto blanquiazul difundió el parte médico del volante chileno, luego de que presentara molestias durante el encuentro frente a Atlético Grau, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. A través de sus redes sociales, la institución victoriana detalló que el futbolista presentó una dolencia que le impidió continuar participando en el compromiso.

Tras las evaluaciones, el diagnóstico confirmó que Esteban Pavez sufrió un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho, una lesión muscular que afecta la zona posterior del muslo y que requiere un proceso de recuperación antes de que el jugador pueda volver a competir con normalidad.

Parte médico de Esteban Pavez. Foto: Alianza Lima

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Alianza Lima confirmó la lesión del volante Esteban Pavez

El club íntimo informó que el volante ya se encuentra en proceso de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico de la institución. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre el tiempo que necesitará el jugador para superar la lesión, ni una fecha tentativa para su vuelta a los entrenamientos. Por ello, su disponibilidad para los próximos encuentros dependerá de su evolución física.

La institución blanquiazul señaló que continuará informando sobre el estado de Esteban Pavez conforme avance su recuperación. Por ahora, el cuerpo médico tendrá la responsabilidad de supervisar su rehabilitación y evaluar cuándo estará en condiciones de volver a las canchas.

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¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Alianza Lima afrontará su siguiente encuentro ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este cotejo se realizará el domingo 25 de octubre a la 1.15 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio 25 de Noviembre.

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