La insólita reacción de Cristiano Ronaldo cuando hinchas del Real Madrid piden su regreso

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo sigue recibiendo el cariño de los simpatizantes del Real Madrid. El astro lusitano sigue vinculado a España y su capital luego de la apertura de su nuevo negocio y ha reconocido que le agrada mucho que le pidan que vuelva al cuadro que hoy dirige Zinedine Zidane.

Ronaldo manifestó que cuando pisa suelo español la gente le pide que vuelva a vestir la casaquilla del Real Madrid. "Cris, vuelve a casa, esta casa es siempre tuya", contó 'CR7' a 'El País'; asimismo, afirmó gustarle dichas peticiones del hincha 'Merengue'.

"Sé que la gente me quiere, sabe que yo he dado mucho al club y este también me ha dado mucho", añadió Cristiano al medio ibérico. Por otra parte, el nacido en Funchal, Madeira mostró su lado más personal en la entrevista al diario 'El País'.

"La gente identifica el no tener problemas, el éxito, con el dinero. Debes entender que la gente no piensa como tú, no ha vivido ciertos momentos, no tiene una cultura mayor de lo que se les permite. Pero lo entiendo", acotó el portugués.

Sobre las críticas, Ronaldo fue tajante y afirmó: "La gente siempre está juzgando: Está acabado ya. Tiene 33, 34 o 35 años, ya lo debería dejar. Y tú quieres sorprender a la gente: aquí sigue el bicho".

El exManchester United también se dio tiempo de hablar de su actual club, Juventus, y del tropiezo europeo a manos del Ajax. "Debes ser humilde, aprender que no lo sabes todo. Si eres listo, captas cositas que te hacen mejorar como atleta. En la Juve me adapté perfectamente. Vieron que no soy un vendehumo. Una cosa es hablar y otra, hacer. ¿Por qué gané cinco balones de oro y cinco champions?", subrayó el popular 'Comandante'.

Juventus de Turín se salvó de una derrota contra el Torino por la fecha 35 de la Serie A italiana. Gracias a un soberbio gol de Cristiano Ronaldo, el cuadro de Massimiliano Allegri pudo igualar las acciones ante su clásico rival de ciudad y mantenerse en lo alto del Calcio italiano.