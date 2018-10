Boca vs Palmeiras EN VIVO: en La Bombonera por Copa Libertadores [GUIA TV]

Boca Juniors vs Palmeiras chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde La Bombonera HOY miércoles 24 de octubre por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2018. Duelo entre argentinos y brasileños será transmitido vía FOX Sports.

Boca Juniors vs Palmeiras: viejos conocidos

Ambos equipos ya se vieron las caras en la fase de grupos, donde compartieron la zona H. El saldo terminó siendo positivo para el 'Verdao' con una victoria en Argentina (2-0) y un empate en Brasil (1-1).

Boca Juniors vs Palmeiras: la palabra del DT 'Xeneize'

Guillermo Barros Schelotto no ve ningún favorito en el Boca Juniors vs Palmeiras: "Creo que no hay ventaja con Palmeiras. Me parece que van a ser dos partidos cerrados. Nosotros los conocemos y sabemos la calidad de jugadores que tienen y ellos saben también la calidad de jugadores que tiene Boca", precisó en la previa.

"Llevamos mucho tiempo de trabajo y estamos llegando al objetivo principal, que es la final de la Libertadores. Nos faltan dos pasos", agregó el mellizo.

Boca Juniors se metió en semifinales de la Copa Libertadores 2018 tras dejar en el camino a otro equipo brasileño: Cruzeiro (3-1).

📷 Postales que dejó la práctica de esta mañana en La Boca. pic.twitter.com/GwTqZHDB2a — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 22 de octubre de 2018

Boca Juniors vs Palmeiras: el 'Verdao', un equipo consolidado

Palmeiras eliminó a Cerro Porteño de Paraguay y a Colo Colo de Chile para llegar a las 'semis' del certamen continental. El conjunto de Luiz Felipe Scolari ha venido siendo uno de los equipos más regulares desde la fase de grupos.

Además, lideran la clasificación en el Brasileirao con 62 puntos, cuatro más que su más cercano perseguidor, el Flamengo.

Boca Juniors vs Palmeiras: Miguel Borja es la carta gol

El delantero colombiano Miguel Borja ha anotado 9 de los 12 goles que tiene Palmeiras en la Copa Libertadores 2018, siendo el goleador de la competición.

"Va a ser totalmente diferente al primer partido. Acá se borra todo lo que pasó. El gol de visitante es importantísimo y el Palmeiras tiene que salir a hacer ese gol, que marca una diferencia grande para el segundo partido. Pero sabemos que enfrentaremos a un equipo totalmente diferente al de aquel juego y que es una semifinal de Libertadores", explicó el defensor Edu Dracena.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Copa Libertadores 2018, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO ONLINE | Horarios en el mundo

Perú – 7:45 p.m.

Argentina - 9 :45 p.m.

Colombia – 7:45 p.m.

Ecuador – 7:45 p.m.

Panamá – 7:45 p.m.

Honduras – 6:45 p.m.

Guatemala – 6:45 p.m.

Nicaragua – 6:45 p.m.

Guatemala – 6:45 p.m.

Costa Rica – 6:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 8:45 p.m.

Bolivia – 8:45 p.m.

Venezuela – 8:45 p.m.

Paraguay – 8:45 p.m.

Puerto Rico – 8:45 p.m.

Chile – 9:45 p.m.

Brasil – 9:45 p.m.

España – 2:45 a.m. (jueves)

Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO ONLINE | Guia de Canales

FOX Sports / Sudamérica

Sport TV / Brasil

Movistar Liga de Campeones, Movistar+ / España

FOX Soccer Match Pass / Estados Unidos

Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO ONLINE vía FOX Sports por la Copa Libertadores 2018

Relatos: Mariano Closs

Comentarios: Diego La Torre

Campo de juego: Marcelo Benedetto / Matías García

Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO ONLINE | Alineaciones probables

Boca Juniors: Carlos Lampe; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández; Cristian Pavon, Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés; Dudu, Willian y Miguel Borja.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs Palmeiras?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs Palmeiras, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.