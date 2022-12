¿Jesús nació el 25 de diciembre o es una leyenda creada por los cristianos? Esto dice la historia

Navidad es una de las festividades más especiales del año. Aunque millones de personas centran esta fiesta navideña en reuniones familiares y un gran consumo de regalos, para la iglesia católica, el 25 de diciembre es más una fecha religiosa en la que se conmemora el nacimiento del niño Jesús, pero ¿realmente nació ese día?

Para la Iglesia católica, la Navidad representa el nacimiento de Jesús. Foto: El País

Como se sabe, la existencia de Jesús ya es ampliamente aceptado por muchos historiadores, sin embargo, aún se cuestiona la fecha exacta de su nacimiento. A continuación, te contamos más sobre este tema.

Leyenda o verdad: ¿Jesús nació el 25 de diciembre?

Si alguien nos pregunta cuándo nació el niño Jesús, probablemente, la respuesta sea el 25 de diciembre. Sin embargo, según el historiador Javier Alonso López, esta fecha elegida para celebrar su natalicio es más una leyenda religiosa para facilitar la conversión de la población romana al cristianismo.

“La fecha del nacimiento de Jesús fue una cuestión de política religiosa para la conversión de los paganos al cristianismo”, escribió López en su nota “¿Cuándo nació Jesús de Nazaret?” para el portal Desperta Ferro.

De hecho, el experto sostiene que el 25 de diciembre ya era una fecha en la que celebraba el nacimiento del Sol Invicto (o en latín Natalis Solis Invictis) un dios oriental que formaba parte de la cultura religiosa del imperio romano y que había sido elevado a culto por el emperador Aureliano a finales del siglo III.

Sin embargo, en el reinado del Constantino—y especialmente en el del emperador Teodisio— cuando todo el imperio adoptó el cristianismo como religión oficial, se suplantó esta festividad por la celebración de origen cristiana: el nacimiento de Jesús , esto con el fin de erradicar el paganismo y facilitar la evangelización.

Así, el nacimiento del Sol invicto serviría como metáfora de que Jesús era el “nuevo sol” que había venido a iluminar a este mundo.

Según la historia, el nacimiento de Jesús no sería el 25 de diciembre. Foto: Masfe

Asimismo, el historiador señala en su misma nota de investigación que se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Según el experto, los datos de este acontecimiento encontrados en el evangelio de Lucas se contradicen.