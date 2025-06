USCIS lanza advertencia: esta ley podría llevar a juicio penal a inmigrantes indocumentados en EEUU

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha puesto en marcha un registro obligatorio para inmigrantes, como respuesta a una orden del presidente Donald Trump. Esta medida se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece requisitos de registro para extranjeros en el país.

La ley de Registro de Extranjeros o también llamada "Ley Smith", que tiene su origen en 1940, obliga a los inmigrantes mayores de 14 años a registrarse y proporcionar huellas dactilares, y establece sanciones penales para quienes no cumplan con esta obligación. El registro está orientado a garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa migratoria en EEUU.

Registro obligatorio para inmigrantes

El USCIS ha habilitado el formulario G-325R para que los inmigrantes que permanezcan más de 30 días en el país se registren, siempre que tengan 14 años o más. Los extranjeros menores de 14 años deben ser registrados por sus padres o tutores legales. El objetivo del registro es recopilar datos de los inmigrantes y garantizar que se cumpla con los requerimientos establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Además, los inmigrantes deben presentar huellas dactilares si no lo han hecho previamente.

Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, destacó el éxito de la medida implementada por la administración Trump, señalando que más de 57.000 inmigrantes se han registrado, según informó The Washington Post. Asimismo, de acuerdo con la Enciclopedia Densho, los inmigrantes chinos fueron el primer grupo obligado a registrarse y llevar consigo la documentación correspondiente, ya que la finalidad de esta legislación es fortalecer la seguridad del país en medio de los conflictos en Europa y Asia.

Posibles sanciones que enfrentarían los inmigrantes

El incumplimiento del registro está considerado un delito menor y puede acarrear una multa de hasta US$ 5.000 o una pena de prisión de hasta seis meses, o ambas. La administración Trump ha señalado que estas violaciones serán tratadas con prioridad tanto en el ámbito civil como penal.

En un fallo emitido el 19 de mayo, el juez federal Michael B. North desestimó los cargos contra cinco inmigrantes en Luisiana, argumentando que no había pruebas de que los acusados supieran que debían registrarse. Además, el juez señaló que, incluso si lo hubieran sabido, no existía un mecanismo para que lo hicieran alegando que los acusados no sabían de la obligación de registrarse. Por otro lado, The Washington Post explicó que según los defensores de los inmigrantes, la posibilidad de nuevas sanciones penales forzó a estos migrantes a tomar una decisión difícil: registrarse y arriesgarse a la deportación, o negarse y enfrentar posibles cargos que también podrían resultar en su expulsión.