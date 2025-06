USCIS y la Ley Smith: en qué consiste y cómo afecta a inmigrantes en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha empezado a aplicar con más firmeza la Ley Smith. Esta normativa, que es de 1940, exige a los inmigrantes registrarse ante el gobierno estadounidense y someterse a la toma de huellas dactilares. Esta medida, que no se había usado en décadas, fue reactivada por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en 2025.

La Ley Smith se creó durante la Segunda Guerra Mundial para reforzar la seguridad nacional. Aunque se ha usado poco en los últimos 50 años, su reactivación afecta a miles de migrantes en Estados Unidos. Ellos deben cumplir con el registro o enfrentar sanciones penales. USCIS, a través de esta ley, busca controlar a los inmigrantes que permanecen en el país y asegurarse de que cumplan la ley.

USCIS: ¿qué es la Ley Smith y cómo afecta a los inmigrantes?

La Ley Smith, conocida también como la Ley de Registro de Extranjeros, fue aprobada inicialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era controlar a los extranjeros en el país. Según esta norma, todos los inmigrantes mayores de 14 años debían registrarse y dejar sus huellas dactilares. Así, el gobierno podía tener un control más preciso sobre la población extranjera.

Hoy en día, esta ley sigue vigente, pero con algunas actualizaciones. En enero de 2025, Trump ordenó su aplicación a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto significa que todos los inmigrantes que permanezcan más de 30 días en Estados Unidos deben llenar el formulario G-325R, a menos que ya se les hayan tomado huellas. Los menores de 14 años necesitan que sus padres o tutores realicen el registro por ellos.

Estados Unidos: consecuencias legales por no cumplir con la Ley Smith

Los inmigrantes que no se registren según la Ley Smith enfrentan consecuencias serias. No cumplir con esta ley se considera un delito menor. Las multas pueden llegar a los 5.000 dólares, además de posibles penas de prisión de hasta seis meses. Según Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, más de 57.000 inmigrantes ya se han inscrito. Esto indica que la Ley de Inmigración y Nacionalidad se aplica con más rigor.

Además de las multas y posibles penas de prisión, quienes no cumplan con el registro pueden ser deportados. De hecho, al menos 13 personas han sido condenadas y deportadas por no cumplir los requisitos de la ley. Otros han visto cómo se desestimaban sus cargos en situaciones donde no se pudo probar que sabían de la obligación de registrarse.

Impacto de la Ley Smith en la política migratoria de Donald Trump

La vuelta a la aplicación de la Ley Smith marca un cambio en la política migratoria de Estados Unidos. La norma, que se diseñó para controlar a los extranjeros en un tiempo de conflicto, ahora se usa como una herramienta de control para la inmigración en momentos de tensiones sociales y políticas.

La vuelta de esta medida ha generado inquietud entre los defensores de los derechos de los inmigrantes. Ellos señalan que cumplir esta ley puede poner a muchos migrantes en un dilema: registrarse y arriesgarse a ser deportados, o no hacerlo y enfrentar cargos penales. Para algunos, el hecho de que la ley no se haya usado en más de 50 años añade confusión, ya que muchos inmigrantes no conocen la obligación o las sanciones.