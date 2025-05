Salva tu licencia de conducir en Nueva York: así funciona el sistema de puntos ante infracciones de tránsito

Conducir en Nueva York no es solo cuestión de esquivar el tráfico o encontrar estacionamiento. Cada vez que cometes una infracción, además de pagar una multa, acumulas puntos en tu historial. Y si no prestas atención, esos puntos pueden costarte caro.

El sistema es claro: si llegas a los 11 puntos en un lapso de 18 meses, el estado te suspende la licencia. Esto lo administra el Tribunal de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (TVB), y es una de las formas que tiene el gobierno para mantener a raya a los conductores reincidentes.

Licencia de conducir en Nueva York: ¿cuántos puntos te suman por cada infracción?

Cada falta tiene su peso en Nueva York. En especial, las relacionadas con exceso de velocidad, que son de las más comunes y costosas. Aquí te compartimos la tabla tal como la establece el TVB:

De 1 a 10 mph por encima del límite: 3 puntos.

De 11 a 20 mph: 4 puntos.

De 21 a 30 mph: 6 puntos.

De 31 a 40 mph: 8 puntos.

Más de 41 mph: 11 puntos.

Si alcanzas esos 11 puntos, incluso con una sola infracción grave, el DMV puede dejarte sin licencia por un tiempo. Y no es automático que la recuperes: tendrás que cumplir con las sanciones y volver a estar en regla.

Este puntaje se suma incluso si las infracciones son pagadas. Así que no basta con abonar la multa y olvidarse del tema. Los puntos quedan registrados y pueden traerte consecuencias después.

Multas en Nueva York: ¿qué pasa cuando acumulas muchos puntos?

A partir de los 6 puntos, el golpe al bolsillo empieza a sentirse. El estado impone una multa extra de 300 dólares. Y cada punto adicional cuesta 75 dólares más. Así, si acumulas 8 puntos, por ejemplo, tendrás que pagar 450 dólares extra.

Esto es aparte de la multa original por la infracción. Es decir, el castigo no es solo económico, sino acumulativo. Además, las aseguradoras ven tu historial y, si tienes muchos puntos, es probable que tu póliza suba de precio.

En Estados Unidos, especialmente en Nueva York, manejar bien no solo es una obligación legal, también es una manera de ahorrar. Las sanciones por acumulación de puntos no son negociables y pueden afectar tu rutina diaria, sobre todo si dependes del auto para trabajar o llevar a tu familia.

¿Cómo evitar perder la licencia de conducir en Nueva York?

Hay formas de limpiar tu historial, pero lo mejor es no llenarlo de puntos en primer lugar. Lo básico: respeta los límites de velocidad, no uses el celular mientras manejas y estate atento a las señales.

Si ya tienes puntos acumulados, puedes hacer un curso de manejo defensivo aprobado por el DMV. Esto puede restarte hasta 4 puntos de tu récord, aunque no elimina las multas ni las sanciones previas. También puede ayudarte a bajar el precio del seguro.

Y si no sabes cómo estás, entra al sitio oficial del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York. Desde allí puedes revisar tu historial y saber si estás cerca del límite. Más vale prevenir que quedarse sin licencia.