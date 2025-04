La ley respaldada por Kathy Hochul que permite a los inmigrantes mayores de 16 años solicitar una licencia de conducir en Nueva York

Obtener una licencia de conducir es mucho más que un simple papel en la cartera: es la llave que abre caminos, que permite trabajar, estudiar y moverse con libertad. Para miles de inmigrantes en Nueva York, este sueño se hizo realidad gracias a una histórica legislación firmada por Andrew Cuomo y respaldada por la gobernadora Kathy Hochul.

Esta medida, conocida como Ley de Luz Verde, abrió las puertas para que todas las personas mayores de 16 años, sin importar el estatus migratorio, puedan solicitar una licencia de conducir en Nueva York. Además, garantiza algo esencial: la privacidad de cada solicitante, ya que mantiene la información personal fuera del alcance de las agencias de inmigración.

Es importante tener en cuenta que la licencia de conducir obtenida bajo la Ley de Luz Verde no cumple con los requisitos de la Ley Federal REAL ID. Foto: composición LR

¿Qué es la Ley de Luz Verde que respalda Kathy Hochul en Nueva York?

La Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, conocida por muchos como Ley de Luz Verde, entró en vigor el 16 de diciembre de 2019 y cuenta con el firme respaldo de Kathy Hochul. Esta legislación permite que cualquier residente de Nueva York mayor de 16 años, incluidos los inmigrantes indocumentados, acceda a una licencia de conducir estándar o a un permiso de aprendizaje, sin importar la ciudadanía o el estatus migratorio en Estados Unidos.

Un aspecto clave de la Ley de Luz Verde es la protección de la privacidad de cada solicitante. La base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York permanece blindada ante agencias de inmigración como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Protección Fronteriza (CBP).

Estas entidades solo pueden acceder a la información mediante una orden judicial o una citación formal. Además, la ley obliga a notificar a cada titular de licencia cuando alguna agencia intenta obtener acceso a esos datos.

Ley de Luz Verde: requisitos para solicitar una licencia de conducir en Nueva York

Para solicitar una licencia de conducir en Nueva York bajo la Ley de Luz Verde, no es obligatorio presentar un Número de Seguro Social. Quienes nunca hayan recibido este número deben firmar una declaración jurada ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York para confirmar esa condición. Entre los documentos aceptados por el DMV para acreditar la identidad se encuentran:

Pasaporte extranjero

Acta de nacimiento extranjera

Tarjeta consular

Por otro lado, las personas mayores de 18 años deben aprobar un examen escrito de conocimientos, completar un curso de educación vial y superar un examen práctico en carretera. Los menores de 18 años, en cambio, necesitan obtener un permiso de aprendizaje, completar 50 horas de conducción supervisada (con al menos 15 horas nocturnas) y, después, presentar el examen práctico.

Diferencias entre la licencia estándar y REAL ID

Es importante tener en cuenta que la licencia de conducir obtenida bajo la Ley de Luz Verde no cumple con los requisitos de la Ley Federal REAL ID. Por esta razón, el documento incluye la leyenda "NO PARA FINES FEDERALES". A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias estándar no podrán utilizarse para abordar vuelos nacionales o ingresar a edificios federales de alta seguridad.

Sin embargo, esta licencia sigue siendo válida para conducir, identificarse en Nueva York y realizar otros trámites dentro del estado. Si en el futuro la persona decide solicitar una REAL ID, deberá presentar documentación adicional, como prueba de ciudadanía o estatus legal en Estados Unidos.