¿No pasaste el examen de naturalización de EEUU? Descubre cuántas veces puedes intentarlo para ser ciudadano americano

Convertirse en ciudadano de Estados Unidos es un objetivo que muchos inmigrantes consideran como el paso final hacia la integración plena en la sociedad estadounidense. Uno de los pasos cruciales en este proceso es aprobar el examen de naturalización, el cual evalúa tus conocimientos sobre la historia y el gobierno estadounidense, así como tus habilidades en el idioma inglés. Sin embargo, no todo es tan sencillo, y muchas personas no logran aprobar el examen en su primer intento. Afortunadamente, si no pasas el examen, aún tienes la oportunidad de intentarlo de nuevo. En este artículo, te contamos cuántas veces puedes presentarte para aprobar este examen y continuar con tu camino hacia la ciudadanía.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) otorga una oportunidad adicional para aquellos que no aprueban el examen de naturalización en su primer intento. Sin embargo, no todo está permitido; existen limitaciones claras sobre cuántas veces puedes intentarlo y las consecuencias si no logras aprobar en ambas ocasiones. A continuación, te explicamos en detalle lo que debes saber si te enfrentas a este reto.

¿Cuántas veces puedes presentarte al examen de ciudadanía?

USCIS, si no apruebas el examen de ciudadanía en tu primer intento, tendrás una segunda oportunidad para presentar las secciones en las que no tuviste éxito. Este es un alivio para muchos, ya que no tendrán que empezar todo el proceso de nuevo. El examen está dividido en dos partes principales: el examen de inglés (que incluye lectura, escritura y comprensión oral) y el examen cívico (que evalúa tus conocimientos sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos).

Si en tu primer intento no apruebas una de las secciones, USCIS te permitirá presentarte nuevamente solo para esa parte específica del examen. La segunda oportunidad se programará dentro de un plazo razonable, que debe estar entre 60 y 90 días después de tu entrevista inicial. Esto te brinda tiempo suficiente para estudiar y corregir los errores cometidos en la primera ocasión. Es importante destacar que este sistema de segundas oportunidades es exclusivo para aquellos que no aprueban alguna parte del examen, no para los que reprobaban el examen completo. Esto significa que, si no pasas solo una de las secciones, tienes la posibilidad de repetir únicamente esa parte.

Consecuencias de no aprobar el examen en la segunda oportunidad

Si, después de tu segunda oportunidad, no logras aprobar alguna sección del examen, USCIS considerará que no has cumplido con los requisitos para la naturalización. En este caso, tu solicitud de ciudadanía será rechazada. Sin embargo, no todo está perdido. Aunque se rechace tu solicitud, esto no significa que debas abandonar por completo la idea de convertirte en ciudadano estadounidense. Tendrás que volver a presentar una nueva solicitud, lo que implica volver a completar los formularios, entregar los documentos necesarios, pagar las tarifas de presentación y enfrentarte al proceso de naturalización desde el principio.

Este proceso de repetición puede parecer desalentador, pero es importante saber que no hay un número limitado de intentos para solicitar la ciudadanía. Si no logras aprobar en dos intentos, simplemente tendrás que reiniciar el proceso de naturalización con una nueva solicitud. Sin embargo, en este caso, es crucial que te prepares adecuadamente antes de intentar nuevamente. Utilizar los materiales de estudio oficiales que ofrece USCIS, practicar con simulacros de entrevistas y realizar ejercicios de comprensión del inglés pueden aumentar tus probabilidades de éxito.

La preparación es clave para tener éxito en el examen de naturalización. USCIS pone a disposición de los solicitantes una amplia variedad de recursos gratuitos para ayudarles a estudiar para el examen, incluidos guías, materiales de estudio y prácticas en línea. Además, es recomendable realizar simulacros de entrevista y practicar las respuestas a las preguntas cívicas, ya que esto puede ayudarte a sentirte más cómodo y preparado durante el examen real.