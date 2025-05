Conducir sin Real ID en EEUU: estos estados permiten a los conductores manejar sin el documento

Desde este 7 de mayo, los adultos mayores de 18 años en Estados Unidos deben portar una Real ID para abordar vuelos nacionales, ingresar a instalaciones federales con acceso restringido o visitar plantas nucleares. Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responde a la necesidad de fortalecer la autenticación de documentos de identidad en todo el país, según información de Univision Noticias.

El nuevo requisito no implica la emisión de un documento completamente diferente, sino la actualización de la licencia de conducir o la tarjeta de identificación estatal. Las nuevas credenciales válidas llevan una estrella en la parte superior como señal de cumplimiento. No contar con una identificación que cumpla con la normativa impedirá realizar ciertos trámites clave en territorio estadounidense, aunque existen excepciones para ciertos estados.

Alternativas al Real ID en Estados Unidos: cinco estados mantienen licencias mejoradas

Aunque el Real ID se convierte en un estándar obligatorio, hay cinco estados que ofrecen una alternativa válida: Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington. Estas entidades expiden licencias de conducir mejoradas (EDL) e identificaciones mejoradas (EID), las cuales cumplen con los requisitos federales y permiten a los ciudadanos evitar el trámite del Real ID, siempre que obtengan esta versión especial al renovar o solicitar su licencia.

Las licencias mejoradas no se emiten de manera automática; los residentes deben solicitarlas expresamente y presentar documentación adicional que acredite su ciudadanía y residencia legal. Estas identificaciones se distinguen por un icono de la bandera de Estados Unidos y la palabra “enhanced” en la parte superior. Además, tienen un beneficio adicional: permiten viajar por tierra o mar a México, Canadá y el Caribe sin necesidad de pasaporte, aunque no son válidas para vuelos internacionales.

Documentos alternativos a la Real ID aceptados por la TSA

El DHS y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han confirmado que, además del Real ID y las licencias mejoradas, existen otros documentos que los viajeros pueden presentar como forma válida de identificación. Entre ellos se incluyen el pasaporte estadounidense, la tarjeta de residente permanente, identificaciones tribales reconocidas a nivel federal, como las Enhanced Tribal Cards (ETC), e incluso pasaportes extranjeros válidos.

Por lo tanto, quienes no cuenten con una Real ID o una EDL/EID aún pueden abordar vuelos dentro de Estados Unidos si presentan alguno de estos documentos. Sin embargo, las tarjetas estándar de identificación o las licencias de conducir tradicionales sin la estrella ya no serán aceptadas en los puntos de control de seguridad aérea.

Qué no cambia con la implementación de la Real ID en Estados Unidos

A pesar de su implementación obligatoria, la normativa federal no impone el uso exclusivo de la Real ID para todos los trámites. El acceso a instalaciones gubernamentales que actualmente no requieren verificación estricta continuará sin cambios. Además, la ley no prohíbe que otras agencias acepten documentos alternativos, como el pasaporte estadounidense, en lugar del Real ID.

También es importante destacar que la normativa no obliga a todos los ciudadanos a solicitar el documento. Aquellos que no tienen previsto viajar en avión ni acceder a zonas federales restringidas pueden seguir usando su licencia estándar para fines cotidianos como conducir, identificarse ante autoridades locales o realizar trámites bancarios.