Todos menos este grupo de inmigrantes podrá tramitar la Real ID en California, según DMV

La Real ID se convirtió en una identificación crucial para aquellos que viajan dentro de Estados Unidos y necesitan acceso a instalaciones federales. En California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ha aclarado que no todos los residentes del estado podrán obtenerla. La normativa establece que los inmigrantes indocumentados con una licencia de conducir AB 60 no son elegibles para solicitar esta identificación, aunque puedan conducir legalmente en el estado.

La Real ID, exigida para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertos edificios federales, requiere que los solicitantes presenten una documentación que cumpla con los estándares federales. Para muchos, esta identificación es una necesidad.

¿Quiénes no son elegibles para obtener la Real ID en California?

El DMV de California confirmó que los inmigrantes que poseen una licencia de conducir AB 60 no pueden solicitar la Real ID. Este documento, diseñado para inmigrantes indocumentados, permite a los residentes manejar legalmente en el estado, pero no cumple con los requisitos federales establecidos por la Ley Real ID. La legislación exige una verificación más exhaustiva de la identidad, algo que la licencia AB 60 no garantiza, debido a que no proporciona la documentación necesaria para satisfacer esos estándares.

Este es un punto clave para aquellos inmigrantes que esperaban obtener la Real ID, ya que sin ella no podrán acceder a servicios como vuelos nacionales o entrar a instalaciones federales, como tribunales o bases militares. Esto limita significativamente su capacidad de interactuar con varias instituciones clave dentro del país, a pesar de ser residentes legales en California.

California DMV: ¿cuáles son los pasos para solicitar la Real ID?

Si eres ciudadano estadounidense o residente legal en California, puedes solicitar la Real ID siguiendo un proceso específico. Los pasos incluyen:

Verificación de elegibilidad: asegúrate de contar con los documentos necesarios. Esto incluye tu identificación, prueba de residencia y tu número de Seguro Social.

Acudir al DMV: el trámite debe realizarse en persona en las oficinas del DMV. No es posible hacerlo en línea.

Presentar la documentación: lleva todos los documentos requeridos para que el proceso sea rápido y sin inconvenientes.

Pagar la tarifa: el costo de la Real ID varía, dependiendo de tu situación.

Real ID: ¿cuáles son las tarifas para tramitar la identificación en California?

El costo de la Real ID en California depende del tipo de trámite. Las tarifas actuales son las siguientes: