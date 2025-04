DHS revoca TPS a este grupo de inmigrantes y los deja sin estatus migratorio en EEUU: qué países dejarán de beneficiarse

El Estatus de Protección Temporal fue para muchos extranjeros un recurso vital que les daba estabilidad en Estados Unidos. Sin embargo al revocarle el TPS deja a miles de migrantes sumidos en incertidumbre y vulnerabilidad, obligándolos a replantear su permanencia y futuro en el país norteamericano.

Con esta decisión se abre un nuevo capitulo en la historia migratoria de Estados Unidos, debido a que el DHS considera también que este estatus ha sido utilizada de manera indebida y que no hay motivo para la extensión de este. La revisión que se realizo por la entidad afirma que ambos países ya no cuentan con los requisitos legales para el TPS.

PUEDES VER: Ley firmada por Ron DeSantis que los conductores de Florida deben conocer para evitar importantes sanciones del FLHSMV

¿Qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS)?

El TPS fue creado en 1990 y es un programa humanitario que permite a personas de diferentes países vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal. Este estatus se otorga en situaciones extraordinarias, cuando las condiciones de los países de origen impiden el regreso a los ciudadanos, presentan conflictos armados, desastres naturales o amenazan la vida y seguridad de la persona.

Los ciudadanos que obtengan el TPS pueden viajar libremente fuera y dentro del país estadounidense, así mismo el ser beneficiario del TPS no significa que la persona no pueda solicitar cualquier otro beneficio migratorio o protección para el que podría ser elegible y al no ser beneficiado en otra entidad o que se le niegue otro tipo de protección o ayuda, no afecta su TPS.

Impacto de la revocación del TPS

La revocación del TPS no solo afecta a los beneficiarios directos, sino que también tiene repercusiones en sus familias y comunidades. Muchos de estos migrantes han construido vidas en Estados Unidos, contribuyendo a la economía, la cultura y el avance del país. La incertidumbre sobre su estatus migratorio puede llevar a situaciones de estrés y ansiedad, así como a la posibilidad de deportaciones.

Esta medida puede intensificar el debate sobre las leyes de políticas migratorias impuestas por el actual presidente, Donald Trump. Así mismo los países afectados no están aptos para recibir a la gran cantidad de ciudadanos que ya no cuentan con el respaldo del estatus.

PUEDES VER: Vigente medida ambiental en Florida impone multas a los conductores que incumplan con requisito obligatorio

El futuro del TPS y otras nacionalidades en riesgo

La decisión del DHS no se limita a Afganistán y Camerún. Otros países como Venezuela, Haití y Nicaragua también están bajo la lupa, con la posibilidad de que sus ciudadanos pierdan el TPS en un futuro cercano. En el caso de Venezuela, la revocación del TPS en 2023 afectó a aproximadamente 350.000 personas, lo que resalta la creciente preocupación por la seguridad de los migrantes en Estados Unidos.