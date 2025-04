SNAP en EEUU: estos 3 estados prohibirían los dulces y la gaseosa de los beneficios

A pesar de los argumentos a favor, la USDA ha rechazado propuestas similares en el pasado, citando dificultades en la implementación y falta de estándares claros sobre alimentos no saludables. Foto: composición LR/Atlanta Journal Constitution/Mark Kolier.

El jueves, los gobiernos estatales de Arkansas, Idaho e Indiana han propuesto que existan ciertas restricciones en Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). En concreto, los gobernadores solicitan al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) la exclusión de dulces y gaseosas de las compras autorizadas del programa.

Dicha iniciativa busca mejorar la salud pública y reducir el riesgo de enfermedades asociadas a la dieta. La propuesta también sería parte de un movimiento nacional que promueve mejores hábitos, y sería impulsada principalmente por los republicanos: el llamado Make America Healthy Again (MAHA), que deriva de Make America Great Again (MAGA), el conocido eslogan que el presidente Donald Trump ayudó a popularizar.

¿Qué otros estados buscan prohibir la compra de dulces y gaseosas con la tarjeta de SNAP?

Además de Arkansas, Idaho e Indiana, otros estados están considerando solicitar que los dulces y bebidas azucaradas ya no puedan comprarse con los beneficios del SNAP. Entre los argumentos presentados, se destaca que dichos productos carecen de valor nutricional, y que muchas veces son causantes de enfermedades graves. Entre los estados que podrían pedir un veto similar se encuentran:

Arizona (solo gaseosas)

Iowa

Louisiana (solo gaseosas)

Missouri

Michigan (solo gaseosas)

Montana

Texas (solo gaseosas)

Tennessee

Utah

West Virginia

En el pasado, ya han existido solicitudes similares para excluir ciertos alimentos de los beneficios, pero la USDA ha rechazado algunas, pues indicaron que no había un estándar claro para definir ciertos alimentos como no saludables. Además, señalaron que las restricciones serían difíciles de implementar, complicadas, costosas y no necesariamente cambiarían el patrón alimentario de las personas ni mejorarían su salud.

Cambios en el SNAP coincidirían con una agenda política en la salud pública: MAHA

Las propuestas para restringir estos alimentos podrían estar alineadas con una agenda política más amplia en Estados Unidos. El secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., ha reiterado su compromiso con el movimiento MAHA, que busca resolver los problemas de salud pública prevalentes en el país, como la obesidad y la diabetes. El gobernador de Indiana, Mike Braun, fue acompañado por Kennedy en una conferencia de prensa, donde anunció que se implementarían cambios para mejorar la nutrición.

El gobernador de Idaho, Brad Little, indicó: “La asistencia del gobierno debe destinarse a alimentos saludables, no a alimentos que causan tantos problemas de salud”. De igual manera, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, dijo que la propuesta busca mejorar la salud de los residentes que participan del SNAP, y señaló: “Los que pagan impuestos están subsidiando la mala salud. Estamos pagando por ello al principio y al final”.

A pesar de ello, las medidas han sido criticadas por 'atentar' contra la autonomía alimentaria de los beneficiarios del SNAP, quienes ya son víctimas de marginación por su estilo de vida, incluida su dieta.