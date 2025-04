SNAP en Nueva Jersey: estos serían los cambios en el programa que afectarían la asistencia alimentaria para miles de familias

El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) enfrenta una posible reestructuración en el estado de Nueva Jersey. La nueva restricción buscan limitar el acceso a comida considerada no saludable, lo que ha generado un debate en los políticos y los consumidores.

Los pagos se realizan mediante una transferencia directa a las Tarjetas de Beneficios (EBT), y las fechas de estos varían según un calendario específico en cada estado de Estados Unidos. Sin embargo, en algunos lugares como Nueva Jersey, el programa podría experimentar cambios debido a nuevas restricciones.

¿Qué modificación clave tendrá el SNAP? Productos limitados

En la implementación del programa SNAP, algunos controles han mostrado fallas, ya que ciertos individuos utilizan los fondos para comprar comida chatarra, la cual, en general, es más barata que los productos saludables a los que el programa debería estar orientado. Ante esta situación, el senador de Kentucky, Rand Paul, presentó un proyecto de ley con el objetivo de restablecer la responsabilidad personal y otorgar mayor flexibilidad estatal en el Programa Federal de Asistencia Alimentaria.

De aprobarse, los siguientes productos no podrán ser adquiridos con el pago del SNAP:

Gaseosas

Golosinas

Helados

Snacks

Galletitas

Pasteles

Brownies y mezclas para brownies

En una declaración oficial, Paul señaló: “SNAP se diseñó para combatir el hambre y mejorar la nutrición, no para subsidiar refrescos y comida chatarra. No tiene sentido que el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar una epidemia de obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación en comunidades de bajos ingresos. Mi proyecto de ley garantiza que este programa de asistencia realmente apoye la salud y el bienestar, no las enfermedades crónicas.”

¿Cómo acceder al programa SNAP en Nueva Jersey?

Para acceder al programa SNAP en Nueva Jersey, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos y seguir un proceso específico establecido por el Departamento de Servicios Humanos del estado. Esta es una lista de los pasos a seguir: