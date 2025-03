SSA de EEUU: se elimina requisito de visita en persona para algunos beneficiarios de SSDI, SSI y Medicare

La Administración del Seguro Social (SSA) retrocedió parcialmente en sus nuevas normas que exigían que algunos beneficiarios se presentaran en persona en las oficinas locales para verificar su identidad, en lugar de hacerlo por teléfono.

Esta nueva medida se aplica luego de que la semana pasada, la SSA anunció que los nuevos solicitantes y beneficiarios actuales del Seguro Social que deseen modificar su información de depósito directo ya no podrán verificar su identidad por teléfono.

EE.UU.: ¿por qué el SSA eliminó el requisito de visita a beneficiarios de SSDI, SSI y Medicare?

De acuerdo con Fox New York, la semana pasada, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció que los nuevos solicitantes y beneficiarios actuales del Seguro Social que deseen modificar su información de depósito directo ya no podrán verificar su identidad por teléfono. Aquellos que no puedan verificar su identidad a través del servicio en línea "Mi Seguro Social" deberán acudir en persona a una oficina local para completar el proceso de verificación.

Lee Dudek, comisionado interino de la SSA, señaló que la agencia está perdiendo "más de 100 millones de dólares al año debido al fraude en el depósito directo". Los cambios estaban previstos para entrar en vigor el 31 de marzo. Sin embargo, en un comunicado emitido el miércoles, la SSA informó que está actualizando la política para "brindar un mejor servicio al cliente a las poblaciones más vulnerables del país".

Con la nueva política, aquellos que soliciten el Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), Medicare o Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), y no puedan utilizar una cuenta personal "Mi Seguro Social", podrán completar su solicitud por teléfono sin necesidad de visitar una oficina. Además, la agencia ha pospuesto la fecha de inicio de los cambios, de finales de marzo al 14 de abril de 2025.

Inquietudes por la eliminación del requisito de visita en persona del SSA

Los requisitos anunciados generaron preocupación entre los defensores de los jubilados, quienes alertaron sobre el impacto negativo que podría tener el cambio en los estadounidenses mayores, especialmente en áreas rurales. Este grupo incluye a personas con discapacidades, limitaciones de movilidad y aquellas que viven lejos de las oficinas de la SSA, además de quienes tienen acceso limitado a Internet.

Decenas de legisladores demócratas también enviaron una carta a la agencia pidiéndoles que consideraran a "las personas que podrían verse perjudicadas" por los cambios, señalando que eliminar o reducir los servicios telefónicos generaría barreras innecesarias para las poblaciones más vulnerables, en un momento en que ya enfrentan numerosos desafíos.

Por su parte, Lee Dudek, comisionado interino de la Administración del Seguro Social, afirmó en un comunicado tras el anuncio del miércoles: "Hemos escuchado a nuestros clientes, al Congreso, a nuestros defensores y a otros, y estamos actualizando nuestra política para brindar un mejor servicio al cliente a las poblaciones más vulnerables del país". Más de 72.5 millones de personas, incluidos jubilados y niños, reciben beneficios de jubilación y discapacidad a través de la Administración del Seguro Social.