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La ciudad y el provocador: “La Lima de Valdelomar” de Emilio Rosario

En una época en donde el pensamiento peruano brilló, Valdelomar fue un festivo pinchaglobos. Las épocas doradas no pueden ser tales sin actitudes disidentes.

Abraham Valdelomar. Imagen: LR.
Abraham Valdelomar. Imagen: LR.
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Uno de los personajes más fascinantes de la cultura peruana del siglo XX es, sin duda alguna, Abraham Valdelomar (1888-1919). Su figura ya está instalada en el imaginario peruano; además, hay una bibliografía generosa sobre su obra y su vida. Pensemos, al respecto, en los cuatro tomos de su obra que, en el 2001, publicó Petroperú bajo la edición de Ricardo Silva Santisteban. Del mismo modo, cabe destacar Valdelomar, el conde plebeyo (Fondo editorial del Congreso, 2000) de Manuel Miguel de Priego.

El aporte de Valdelomar a la literatura peruana es variado. El principal de ellos: con su poética nació la modernidad en la narrativa peruana. En otras palabras, su propuesta, que estaba signada por la frescura discursiva justificada en el tono lírico, sirvió de base para los autores de su tiempo y para los que vendrían después. Valdelomar, en este sentido, abrió la puerta, pavimentó el camino, para que la narrativa peruana dejara de depender del costumbrismo, del centralismo y la exploración mimética de la realidad. Valdelomar le puso técnica y emotividad, tal y como podemos ver en “El caballero Carmelo”, “Los ojos de Judas”, “El vuelo de los cóndores” y “Hebaristo, el sauce que murió de amor”. Creo que no existe peruano que no haya leído o escuchado de estos cuentos.

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&quot;La lima de Valdelomar&quot; (MML). Precio: S/ 150. Imagen: Difusión.

"La lima de Valdelomar" (MML). Precio: S/ 150. Imagen: Difusión.

Aparte de ser un gran escritor, Valdelomar es asimismo una leyenda. Sobre su vida hay más especulaciones que hechos probados. Esto es muy natural en escritores cuya trascendencia fue más allá de la literaria. La frescura que mostraba en su literatura la podemos ver en su vida, marcada por el inconformismo, la rebeldía y el cuestionamiento. En este sentido, sí es posible hallar entre él y sus libros un diálogo, una coherencia que nos aproxima a la persona detrás de la obra. Es decir, Abraham Valdelomar no era un farsante. No era un posero. Lo que hacía, lo hacía por una convicción que iba más allá del histrionismo.

En La Lima de Valdelomar: cultura, política y sociedad novecentista (1900-1920) (Municipalidad de Lima), el historiador Emilio Rosario nos ofrece un horizonte que deberíamos atender más: cómo fue que este hombre, nacido en Ica, pudo ser una de las voces más respetadas y polémicas en un circuito cultural cerrado y una sociedad centralista marcada por el clasismo, el racismo y el arribismo. Mediante la figura de Valdelomar, Rosario nos brinda un fresco de época no solo en lo literario y cultural, sino también en lo social y político (a saber, Valdelomar era un billinghurista). Veamos: fue una figura incómoda para la llamada República Aristocrática, a la que criticó desde artículos periodísticos de opinión; se burló de la élite cultural limeña desde la revista Colónida.

En una época en donde el pensamiento peruano brilló, Valdelomar fue un festivo pinchaglobos. Las épocas doradas no pueden ser tales sin actitudes disidentes.

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