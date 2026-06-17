HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Cultural

Diego Gonzales Tovar inaugura nueva exposición: “Hipérboles, celebridades y quimeras”

La muestra estará disponible hasta el 5 de julio, y las obras de Gonzales Tovar pueden adquirirse a través de sus redes sociales, en Instagram como diegogonzalesartista.

Diego Gonzales Tovar. Foto: LR.
Diego Gonzales Tovar. Foto: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Diego Gonzales Tovar tiene 43 años. Es artista plástico desde el año 2002. Tiene cinco exposiciones y un libro publicado, titulado Libro para colorear (2022). A ese número de muestras, se suma la que va a inaugurar este jueves 18, a las 7:00 p.m., en el Centro Cultural Ricardo Palma (av. José Larco 770, Miraflores): Hipérboles, celebridades y quimeras.

La historia de Diego en el mundo del arte empezó cuando sus padres se dieron cuenta de que desaparecían los lapiceros y lápices de la casa. A esta desaparición se sumó la aparición de dibujos que encontraban cuando llegaban de trabajar. Era Diego quien se llevaba los adminículos a su habitación y dibujaba en secreto.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO SERÁ EL PERIODISMO EN TIEMPOS RECIOS Y EN UN GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI? | LA VERDAD A FONDO
De Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

De Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

Quien escribe tuvo la oportunidad de hacerle una nota extensa a razón de su Libro para colorear, en el año 2024. Se deduce que no solo conocí a Diego, sino que también pude apreciar sus cuadros, ubicados en muchos lugares de su casa. Mientras miraba su trabajo, no dejaba de preguntarme cómo sería apreciado este si no llevara el rótulo de que era la obra de un artista con síndrome de Down.

Los cuadros de Diego tienen una base común: están compuestos por personajes reconocibles del cine, la literatura, la música y, obviamente, la política. Lo de Diego no es arte mimético. Es algo mucho más peligroso para estos tiempos de corrección política. Diego los recrea desde la mirada de la admiración, pero, en especial, desde el humor. Incluso me atrevería a decir que la poética de Diego no tiene cortapisas; es decir, es un artista con mucho atrevimiento, incluso más atrevido que muchos artistas en actividad. Diego Gonzales Tovar es un artista con personalidad. Su trazo es identificable. No es un farsante. Ve algo, lo procesa y lo pinta o dibuja. Sigue sus instintos.

&quot;Pablo Neruda&quot; de Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

"Pablo Neruda" de Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

Hipérboles, celebridades y quimeras es una exposición en la que Diego venderá sus obras. Sugiero que vayan a apreciarlas y, si quieren adquirir algunas de ellas, lo pueden hacer mediante sus redes sociales, en diegogonzalesartista en Instagram. No se van a arrepentir. Su trabajo habla por sí solo. Hasta el 5 de julio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

LEER MÁS
Jafar Panahi condenado a prisión y el Colegio de Artistas del Perú

Jafar Panahi condenado a prisión y el Colegio de Artistas del Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jafar Panahi condenado a prisión y el Colegio de Artistas del Perú

Jafar Panahi condenado a prisión y el Colegio de Artistas del Perú

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Los libreros que se van

Los libreros que se van

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultural

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025