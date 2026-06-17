Diego Gonzales Tovar inaugura nueva exposición: “Hipérboles, celebridades y quimeras”

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Diego Gonzales Tovar tiene 43 años. Es artista plástico desde el año 2002. Tiene cinco exposiciones y un libro publicado, titulado Libro para colorear (2022). A ese número de muestras, se suma la que va a inaugurar este jueves 18, a las 7:00 p.m., en el Centro Cultural Ricardo Palma (av. José Larco 770, Miraflores): Hipérboles, celebridades y quimeras.

La historia de Diego en el mundo del arte empezó cuando sus padres se dieron cuenta de que desaparecían los lapiceros y lápices de la casa. A esta desaparición se sumó la aparición de dibujos que encontraban cuando llegaban de trabajar. Era Diego quien se llevaba los adminículos a su habitación y dibujaba en secreto.

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De Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

Quien escribe tuvo la oportunidad de hacerle una nota extensa a razón de su Libro para colorear, en el año 2024. Se deduce que no solo conocí a Diego, sino que también pude apreciar sus cuadros, ubicados en muchos lugares de su casa. Mientras miraba su trabajo, no dejaba de preguntarme cómo sería apreciado este si no llevara el rótulo de que era la obra de un artista con síndrome de Down.

Los cuadros de Diego tienen una base común: están compuestos por personajes reconocibles del cine, la literatura, la música y, obviamente, la política. Lo de Diego no es arte mimético. Es algo mucho más peligroso para estos tiempos de corrección política. Diego los recrea desde la mirada de la admiración, pero, en especial, desde el humor. Incluso me atrevería a decir que la poética de Diego no tiene cortapisas; es decir, es un artista con mucho atrevimiento, incluso más atrevido que muchos artistas en actividad. Diego Gonzales Tovar es un artista con personalidad. Su trazo es identificable. No es un farsante. Ve algo, lo procesa y lo pinta o dibuja. Sigue sus instintos.

"Pablo Neruda" de Diego Gonzales Tovar. Imagen: Difusión.

Hipérboles, celebridades y quimeras es una exposición en la que Diego venderá sus obras. Sugiero que vayan a apreciarlas y, si quieren adquirir algunas de ellas, lo pueden hacer mediante sus redes sociales, en diegogonzalesartista en Instagram. No se van a arrepentir. Su trabajo habla por sí solo. Hasta el 5 de julio.