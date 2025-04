Protestan contra la 'ley anticine': "El arte y la memoria se defienden"

“Hagan cine con su plata”, ha sido una frase repetida desde hace más de un año en las redes sociales y hace referencia al presupuesto estatal designado cada año para el desarrollo audiovisual a través de los estímulos de DAFO. ¿Es necesario apoyar a un tipo de cine que, de otra forma, no podría producirse? En definitiva, es necesario para crear una industria cinematográfica como lo han hecho otros países de la región.

Por eso, la ley aprobada por el Congreso es calificada como “un retroceso cultural” y “una estocada”, porque, en síntesis, mantiene el presupuesto, pero lo destina a favor de lo comercial, reduce el apoyo a la producción regional y no menciona al cine indígena. Ayer, un grupo protestó en el frontis del Ministerio de Cultura.

PUEDES VER: Cuando la ley del Congreso destruye al cine peruano

“En el contexto actual, el Ministerio de Cultura despidió al director del LUM (Lugar de la Memoria), su equipo y se canceló toda la programación de exposiciones y eventos culturales. Hoy el futuro del LUM es incierto”, sostiene el grupo que protestó con una ‘alfombra roja’ y carteles. “El arte y la memoria se defienden”, señalan sobre lo que consideran que abre la puerta a la censura. “Entre los eventos cancelados están una exposición sobre el caso de miles de esterilizaciones forzadas, la proyección de las películas La teta asustada y La piel más temida, entre otros eventos que tocaban temáticas de género”.

Para algunos, el gremio tardó en defenderse en bloque o demoró en tomar una posición sobre la crisis política, en general. Un sector que apoya solo ‘iniciativas’ como las que presentaron las congresistas Adriana Tudela y Patricia Juárez, cuestionó a la comunidad cinematográfica en paralelo a los premios internacionales que directores y directoras han ganado en los últimos años en los festivales de Berlín, Málaga, Mar de Plata o en Karlovy Vary.

PUEDES VER: Triunfo del cine peruano en el Festival de Málaga

“Los partidos conservadores siempre están diciendo que con los impuestos se está financiando el ‘cine caviar’, ese es el discurso, ¿no? Pero de cada sol que se invierte, se devuelve 1,8 soles. No es un regalo, no es un bono. Además de lo económico, que no debe ser lo más importante, nosotros, como seres humanos, tenemos derechos culturales; en todo país civilizado se habla de eso. El Estado nos debe dar cultura y educación”, comentaba la directora Rossana Díaz Costa, parte del Colectivo En Defensa del Cine Peruano que agrupa a más de 70 gremios y cerca de 700 trabajadores independientes.

La llamada “ley anticine” fue aprobada por insistencia, pero los gremios audiovisuales piden que se realice una modificatoria.