El gran Georges Perec y un libro para conocer su mente: “Pensar/clasificar”

Llevo buen tiempo leyendo, y en títulos puntuales releyendo, la obra del escritor francés Georges Perec (1937 – 1982). La cámara oscura, El secuestro, Un hombre que duerme y La vida instrucciones de uso nos dejan un claro mensaje: Perec es un autor a quien jamás vas a poder entender y es precisamente en esa falta de asimilación en donde yace su hoy justificado prestigio e influencia. Entre libro y libro, a Perec no le gustaba repetirse. No obstante, y esto deber ser subrayado, la obra de Georges Perec exhibe un elemento que la atraviesa: el humor, o, si se prefiere, la ironía.

Pero no se crea que es de esas voces que la rompen en las mesas de novedades editoriales. Perec es más bien un escritor para escritores, lectoescritores o lectores simplemente. En esas coordenadas, su obra ha ido creciendo como faro para los autores que, en lugar de la trama, se fijan más en el cómo (el lenguaje, la estructura y la atmósfera) de la narración.

No por nada, en 1967 ingresó a Oulipo (Taller de literatura experimental), grupo conformado por escritores y matemáticos fundado en 1960 por Raymond Queneau y François Le Lionnais. Pero como dice el dicho, y aunque parezca polémico, no se trasciende si no se transmite y por más talento que se le ponga a la forma, si la médula no es consistente, poco o nada quedará. A estas alturas, Oulipo es una rareza, una extravagancia que ha quedado como referencia nominal para el pie de página, no en la historia como Georges Perec.

Escritores de la talla de Enrique Vila-Matas reconocen la influencia de Perec en su poética, el legendario Roberto Bolaño tampoco se quedó atrás. Perec es todos los libros y a la vez toda la vida. Su propuesta, premunida de harta cultura, lograba conmocionar a sus lectores gracias a una fijación en los detalles mediante descripciones que exhibían más poesía que racionalidad, porque lo que buscaba el escritor no era transmitir en el mensaje, sino en la manera cómo ordena los adminículos del registro. Por eso, en su poética nos topamos con lo lúdico, lo onírico, la evocación y los silencios, elementos abordados por el autor hasta agotarlos. Para Perec, la literatura era el camino, no la llegada.

Perec, como indicamos, falleció en 1982. Desde entonces se ha reeditado su obra y publicado “varios” títulos póstumos que hasta el año 2016 alcanzaban la cifra de 21, lo cual nos da una idea de su radiación. Uno de esos libros póstumos, que podemos encontrar en las plataformas de libros, es Pensar/Clasificar.

La publicación es una compilación de textos y artículos que el autor escribió para diarios y revistas entre 1976 y 1982. El tono de los textos tiene la cercanía del diario y la complicidad de la anotación. A Perec le interesa todo y nada a la vez. En su poética, no hay espacio para los grandes tópicos, sino para lo más baladí y rutinario, retroalimentando así el crisol responsable de todo: lo autobiográfico. Textos como “Notas sobre lo que busco”, “Notas sobre los objetos que ocupan mi mesa de trabajo”, “Notas sobre el arte y el modo de ordenar libros”, “Cosas que no son libros y que a menudo se encuentran en bibliotecas”, “81 recetas de cocina para principiantes”, “Consideraciones sobre las gafas”, entre otros, manifiestan un respiro íntimo, acorde con una mirada lúdica e infantil, es decir, con una actitud abierta al descubrimiento o el asombro, pero con un solapado humor negro entre líneas (visión de vida).

El conocedor de su obra literaria, sentirá hallarse ante una caja de resonancia que dialoga con toda su obra. Quien no la conozca, pues que se prepare: así nomás no se sale del modo Perec. Es adictivo.