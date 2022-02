Chonon Bensho ganó el premio del MUCEN

La memoria, la vida de los abuelos y abuelas, el río, el rumor del bosque, todo ello ha hecho posible que la joven artista del pueblo shipibo-konibo Chonon Bensho haya ganado el premio del XII Concurso Nacional de Pintura que organiza el Banco Central de Reserva del Perú a través del Museo central (MUCEN). Su obra se titula Inin Paro (El río de los perfumes medicinales), un hermoso trabajo de bordado sobre tucuyo.

Chonon Bensho recibirá un premio de S/ 30.000, con el compromiso de una muestra individual en el MUCEN.

El segundo puesto, según información del BCRP, fue para el artista Iosu Aramburu, cuya obra es una pintura de óleo sobre tela, que lleva por título Jueves 17 de abril de 1935 (O55c).

El jurado estuvo integrado por Claudia Coca, Ángela Delgado, Augusto del Valle, Natalia Majluf y Moico Yaker.

Del bosque vengo

“Para mí fue una sorpresa que me hayan elegido como la ganadora. Me sentí bien contenta porque es mi raíz lo que está presente en mi trabajo, es lo que nunca he dejado de aportar, y no solamente a los shipibos, sino todo en general, porque para poder construir mi propio arte tenía que trenzarme conmigo misma, querer a mi cultura, para que así me salga lo que realmente quiero decir”, dijo Chonon Bensho a La República a través del teléfono desde su comunidad nativa, en la selva.

La joven artista, de 29 años, es natural de Santa Clara de Yarinacocha, Pucallpa, en la región Ucayali.

A propósito, actualmente en Lima exhibe dos muestras: Metsa Nete: el hermoso mundo visionario de Chonon Bensho y Kenebo: cartografías de la eco-cosmología shipibo-konibo, en la Alianza Francesa de Miraflores y en la galería Luis Miró Quesada Garland, respectivamente.

“Primero —comenta la artista sobre su obra ganadora—, para hacer mi trabajo yo tenía que valorarme, valorar a mis abuelos y abuelas. De allí viene mi trabajo para el concurso. También de lo que vi en mis sueños. Lo que dice mi cuadro es cómo una persona tiene conexión con los espíritus, los dueños de la medicina. Tienen que oler bien, para eso nos meten al agua con flores aromáticas y así poder tener esa conexión”.

Menciones y finalistas

Las menciones honrosas fueron para Alejandra Ortiz de Zevallos por la obra Incipientes; Paul Granthon por Estamos haciendo un mundo nuevo; Fátima Rodrigo por Contradanza y Raúl Silva por Imagen débil, ciclo permanente.

Los finalistas de esta edición, que merecen ser mencionados por su arte y entusiasmo de participar, son los artistas Gabriel Acevedo Velarde, Juan José Barboza-Gubo, Daniel de la Barra, Antonio de Loayza, Gustavo Emé, Andrés Ennen, Valicha Evanán, Camila Figallo, Cristina Flores Pescorán y Astucuri Guillén. Asimismo, Wilder Manuel Limay Incil, Ariana Marti Macedo Domínguez, Rafael Mayu Nolte, Raúl Quiroga Florez, Herbert Rodríguez, Santiago Roose, Shoyán Sheca (Roldán Pinedo), Juan Diego Tobalina Montoya y Gian Valverde.

