Mario Vargas Llosa: Las 10 frases del escribidor que inmortalizaron la literatura

El Premio Nobel 2010 de Literatura, Mario Vargas Llosa, nos ha regalado frases para recordar y reflexionar sobre la importancia de la literatura y la cultura en la vida diaria de una persona.

Hemos elegido 10 de ellas que se encuentran en sus libros, discursos y entrevistas. Invitamos a leerlas y disfrutarlas.

1. “(Los escritores que leí) fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación en cuyos libros descubrí que aún en las peores circunstancias hay esperanza, y que vale la pena vivir, aunque fuera solo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias”.

Discurso “Elogio de la lectura y la ficción”de Mario Vargas Llosa tras ganar el Premio Nobel 2010

2. “Nunca me he sentido un extranjero en Europa, ni en verdad en ninguna parte. […] Siempre he hallado una querencia donde podía vivir en paz y trabajando…aprender cosas, alentar ilusiones, encontrar amigos, buenas lecturas y temas para escribir.”

Discurso “Elogio de la lectura y la ficción”de Mario Vargas Llosa tras ganar el Premio Nobel 2010

3. “El amor al país en que uno nació no puede ser obligatorio, sino al igual que cualquier amor un movimiento espontáneo del corazón como el que une a los amantes, a padres e hijos, a los amigos entre sí. Al Perú yo lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes; no lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así.”

Discurso “Elogio de la lectura y la ficción”de Mario Vargas Llosa tras ganar el Premio Nobel 2010

4. “Quisiera hacer un comentario sobre algo que realmente lo tengo allí a flor de piel. La guerra sucia fue terrible entre 1987 y 1990, la política experimentó un baño de mugre. […] Pero creo que con absoluta objetividad yo puedo afirmar que nunca en la historia del Perú se ha llegado a la inmundicia impresa que representa hoy día esa prensa chicha que maneja Montesinos. […] Cuando desplegué esas páginas en una mesa, esos pasquines pestilentes, yo sentí vergüenza, ya no como peruano, sino como ser humano. ¿Cómo puede el ser humano llegar a esa exhibición de deshonestidad, de vulgaridad, de chabacanería? ¿Cómo la vileza y la infamia puede convertirse en letra impresa y cómo puede haber una sociedad que lo acepte?”

Entrevista hecha por Beto Ortiz en 2000

5. “Si la cultura se empobrece y se vuelve un mero entretenimiento, como comienza a ocurrir en algunas de las manifestaciones de la cultura, va a haber un empobrecimiento general de la vida, que podría tener consecuencias muy graves en muchos aspectos de la vida social, la política, las relaciones personales, la vida sexual, la vida espiritual…porque la cultura es algo que abarca e impregna prácticamente todas las formas de la vida.”

Entrevista hecha por Fernándo Sánchez Dragó en 2012

6. “Toda buena literatura es un cuestionamiento radical del mundo en que vivimos.”

La verdad de las mentiras

7. “La buena literatura muestra las insuficiencias de la vida, la limitación de todo poder para colmar las aspiraciones humanas.”

El pez en el agua

8. «El juego de la literatura no es inocuo. Producto de una insatisfacción íntima contra la vida tal como es, la ficción es también fuente de malestar e insatisfacción.»

Cartas a un joven novelista

9. “El novelista no elige sus temas; es elegido por ellos. Escribe sobre ciertos asuntos porque le ocurrieron ciertas cosas.”

Cartas a un joven novelista

10. “Al político profesional, sea de centro, de izquierda o de derecha, lo que en verdad lo moviliza, excita y mantiene en actividad es el poder: llegar a él, quedarse en él o volver a ocuparlo cuanto antes.”

El pez en el agua