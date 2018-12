Los intrigantes de Leonardo Caparrós

Leonardo Caparrós (Lima, 1972) es autor de la novela Un desconocido perfecto (2010). Sus cuentos han sido publicados en diferentes antologías. Como abogado, ha cumplido funciones en el sector público y privado en asuntos sobre seguridad pública, política penitenciaria y lucha contra el crimen organizado. Algunas de sus historias ficcionales se han alimentado, hábilmente, de estos temas.

Recientemente, Caparrós acaba de publicar el libro de relatos ¿Quién mató a Correa? (Ediciones Altazor, 2018). Nos encontramos frente a un libro conformado por nueve historias de regular extensión y de temática variopinta, pero relacionados por el uso de un lenguaje estándar y por la presencia de personajes signados por una vida de angustias y sobresaltos, y algunas veces con finales frustrantes o del todo funestos como en el cuento que da título al volumen. A lo largo del libro desfilan personajes diversos: viejos políticos, adolescentes rebeldes, periodistas aventureros, delincuentes sin fortuna, mujeres de carácter imprevisible, entre otros.

En la mayoría de los relatos aparece un narrador clásico, pero es el narrador protagonista presente en “Stop There, peruanito” y “Yanacancha”, el que les confiere mayor dinamismo e interés a las historias. En el primero, se desarrolla la historia de un muchacho que llega con su madre, como ilegales, a Miami Beach. Ambos tienen que enfrentarse a las vicisitudes que les depara este nuevo escenario, donde la violencia, la pobreza y el racismo son parte también de lo cotidiano. En “Yanacancha” se aprecia la historia de un joven militar del Ejército peruano, a quien le tocó prestar servicios en “zona roja” en pleno conflicto contra Sendero Luminoso. El narrador nos cuenta escenas de la vida del oscuro sargento Peñascal. El relato pone énfasis en los horrores de la guerra y describe la violencia y los abusos cometidos por ambos bandos en enfrentamiento. Sin duda, estamos ante uno de los relatos más breve y más logrado de todo el conjunto.

Desde el título se perciben algunos guiños a la producción narrativa de Vargas Llosa. A su vez, se produce un uso acertado del estilo indirecto, lo que agiliza la narración. Por lo general, las historias presentan estructuras lineales, pero en relatos como “Lo grande que era Lurigancho” y “Ecuaciones diferenciales” se apuestan por estructuras más complejas, donde Caparrós sale bien librado.

Los relatos tienen inicios que saben despertar el interés del lector: “Cuando mi madre decidió que era una buena idea mudarnos a Miami Beach, nunca mencionó que sería como ilegales, tampoco comentó que viviríamos en un apartamento de un solo ambiente con un hombre que yo no conocía… (p. 49). En el desarrollo de la historia, se aprecia un buen manejo de la intriga. Y los detalles en el pintado de los escenarios y el perfil psicológico de los personajes confieren mayor poder persuasivo a los relatos. No obstante, no siempre los finales muestran contundencia.

Al libro le ha faltado una revisión del lenguaje. Se hubiera evitado errores, sobre todo los de estilo como el mal uso del gerundio y cacofonías: “Era casi el mediodía. Todavía había muchas cosas que Correa no había decidido” (p. 20).

En resumen, nos encontramos frente a un libro con algunos relatos muy bien logrados, donde se ponen de manifiesto las vivencias de personajes de nuestro tiempo marcados por las sorpresas y caídas hondas de la vida diaria.❧