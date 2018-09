Nominados al Premio García Márquez de Periodismo

Bogotá. EFE.

Un total de 40 trabajos periodísticos elaborados en medios de trece países fueron nominados para la VI edición del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en sus cuatro categorías, informaron hoy los organizadores.

En total se postularon 1.714 trabajos periodísticos a la sexta edición del premio y, después de tres rondas de análisis, el jurado eligió los 40 mejores de Iberoamérica, detallaron los promotores en un breve comunicado.

Entre los 40 nominados, en los que hay periodistas y equipos periodísticos de México, España, El Salvador, Portugal, Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Perú, Paraguay, Reino Unido, Costa Rica y Argentina, se encuentran los tres finalistas de cada categoría.



Los nombres de los finalistas serán anunciados "en los próximos días", agregó la información.



En la categoría de texto fueron seleccionados los trabajos "El fotógrafo de las tinieblas", publicado en Gatopardo; "Estás viva, minha irmã, estás viva", de Notícias Magazine; "Meu Guri", de la revista Piauí, así como "Un niño manchado de petróleo", de la revista 5W.



También fueron nominados "Los demonios del Lago Chad", de Gatopardo; "La revolución de las ovejas", de El Faro; "Las rutas de la muerte", también de Gatopardo; "Son presos políticos, nosotros también", publicado en La vida de nos; "La Mara Salvatrucha derrota a Trump en Long Island", también de El Faro, y "O massacre de Pau D'Arco", publicado en Revista Piauí.



En la categoría de imagen fueron nominados "No somos humanos a los ojos de Birmania", de la revista 5W; "Memoria verdad y justicia para las pibas", de Revista Anfibia; "El Naya: la ruta oculta de la cocaína", de Pacifista; "Aqui no Haiti", del jornal O Globo, y "Feridos pelo Estado", de la Agência Pública de Brasil.



Entre los nominados también están "Crisis en Venezuela", de la agencia AFP; "Racismo à Portuguesa", del diario Público de Portugal; "Filhos de Ruanda", de Globo News; "Un albergue en Ciudad de México para mujeres que fueron trabajadoras sexuales", de The New York Times, y "Ciro & Yo", publicado en CineColombia.



Al premio a la mejor cobertura aspiran "Monitor da Violência", publicado en G1; "Crime sem fronteiras", de la revista Época de Brasil; "Huérfanos de la Salud", publicado en Ipys Venezuela en alianza con El Pitazo; "The Backway: la puerta trasera de Europa", de La Vanguardia, así como "Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro".



Al premio aspiran además "De migrantes a refugiados: el nuevo drama centroamericano", de Univision y El Faro; "Estafa Maestra", de Animal Político; "Los libros de la partida secreta de los gobiernos de Arena", de El Faro; "Venezuela a la fuga", de El Tiempo de Colombia y Efecto Cocuyo de Venezuela, y "OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela", publicado en RunRun.



Finalmente, al premio de Innovación aspiran: "Fondos de Papel: Una base de datos sobre el dinero, crimen y política", publicado en Ojo Público; "28 días: 28 historias para acabar con los tabúes sobre la regla", publicado en El País de España; "Coding Like A Girl", de El Confidencial de España; "Los desterrados del Chaco", de El Surti, y "El Bus TV", publicado en El Bus TV.



Asimismo, buscan llevarse el premio "Plataforma Ayotzinapa", de Forensic Architecture de Reino Unido; "Chacinas nos presídios: Conheça as 123 histórias dos detentos mortos", de Metrópoles; "Verificado 2018", publicado en Verificado 2018, AJ+ Español, Animal Político y red de 90 organizaciones aliadas; "Balas Perdidas", de AFP, y "Agonía sobre rieles", publicado en La Nación de Costa Rica.



Cada finalista recibirá seis millones de pesos colombianos (casi 2.000 dólares) y un diploma por su participación.



Por su parte, los ganadores recibirán 33 millones de pesos colombianos (casi 11.000 dólares), un diploma que los acredita como ganadores y un ejemplar de la obra Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro.



Los finalistas y ganadores participarán en el Festival Gabo, que tendrá lugar en Medellín del 3 al 5 de octubre.