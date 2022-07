Prepárense, ELF, porque SUPER JUNIOR regresará a América del Sur. De la mano del “Super show 9″, su próximo tour mundial, el grupo k-pop ícono visitará la citada región, Europa y distintos puntos de Asia después de los conciertos iniciales en Seúl, Corea del Sur. Así lo anunció Leeteuk, el 12 de julio (KST), durante la conferencia de prensa por el lanzamiento de “The road: keep on going”.

Con 16 años de carrera próximos a celebrarse, la boyband se ha convertido en el primer artista de SM Entertainment en presentar su undécimo álbum completo.

Lanzado el 12 de julio, a las 6.00 p. m. (KST), “The road: keep on going” es un emocionante viaje por el pasado, presente y futuro del conjunto que debutó el 6 de noviembre del 2005, conforme detallaron en la rueda de prensa.

Ocho de los nueve integrantes activos de SUPER JUNIOR durante la conferencia de prensa por el lanzamiento del álbum "The road: keep on going". Foto: Label SJ

“Mango” se constituye como la principal de cinco canciones que incluye el tracklist. El MV de dicho title fue publicado en YouTube en simultáneo al álbum.

Además de exudar carisma, los ídolos de Corea del Sur muestran su característico sello caótico y alegre como cierre para este videoclip que rememora visualmente al de “Lo siento” (tema que lanzaron en 2018 con la cantante estadounidense de ascendencia dominicana Leslie Grace).

Conciertos de Super Junior en América del Sur

Super Junior arrancó su tour mundial “Super show 8″ en octubre del 2019. Tras visitar siete ciudades de Asia en 14 fechas, sin contar a las dos en Seúl, el grupo canceló la gira a inicios del 2020 debido a la pandemia por la COVID-19.

Aunque Perú no había sido confirmado como sede de concierto, más adelante Leeteuk reveló que el país se encontraba en la agenda del “SS8″, al igual que Chile y México.

Leeteuk contó que SUPER JUNIOR tenía planeado concierto en Perú y otros países Latinoamericanos. Foto: composición LR/LabelSJ

Los ELF locales expresaron decepción por no haber tenido la que iba a ser la tercera visita de los cantantes de “Mango” a tierras peruanas. No obstante, el líder avivó la esperanza de su regreso al declarar que el “Super show 9″ llegará a América del Sur, aunque no especificó ciudades.

Conforme el famoso coreano de 40 años recién cumplidos, los espectáculos en esta región, así como los de Europa, serán realizados después del recorrido del grupo por Asia. Ellos arrancarán el “Super show 9″ con tres fechas en Corea del Sur, del viernes 15 al domingo 17 de julio del 2022. Dos semanas después irán a Tailandia y, posteriormente, arribarán a Singapur, Filipinas, Indonesia y Japón.