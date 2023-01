Lee Jong Suk esperó a IU durante 10 años: “Ella fue como Kang Dan-i para mí”

La pareja del 2023 es IU y Lee Jong Suk. Luego de que el medio Dispatch expusiera su relación sentimental, fans de ambos actores de k-dramas han aplaudido el romance que aspira a convertirse en uno de los más queridos de la industria. A pesar de haberse revelado el 31 de enero, la historia de amor de Lee Jong Suk y Lee Ji Eun comenzó en realidad hace una década. El actor de “Pinocchio” confesó que se había enamorado de su colega mientras eran presentadores de Inkigayo, pero no se atrevió a declararse hasta el 2022.

Si bien las agencias ya habían confirmado la relación de las celebridades en víspera de Año Nuevo, ambos personajes escribieron cartas a sus seguidores el primer día del 2023 para hablar del tema en persona y agradecerles el apoyo.

Lee Jong Suk narró cómo fue que nacieron sus sentimientos hacia IU y cómo su actual novia fue una figura constante en su mente todo este tiempo.

“Nos conocimos por primera vez cuando yo tenía 23, y fue mucho más que un amor inexperto, pero lamenté mucho que no se pudo concretar. Fuimos amigos durante mucho tiempo, y ahora se convirtió en esta relación”, admitió Lee.

IU es una de las cantautoras más famosas de Corea del Sur. Foto: JTBC

El protagonista de “School 2013” agregó que mientras cada uno hacía su vida por su cuenta, de todas formas ella era como una presencia extraña que ocupaba un rincón de su corazón.

“Creo que mis fans entenderán si digo que era como Kang Dan-i para mí”, añadió Lee Jong Suk. Ese es un personaje del drama “El amor es un capítulo aparte” que él protagonizó en el 2019.

En dicha serie de romance, el personaje de Cha Eun Ho esperó pacientemente a que su amiga Dan-i correspondiera sus sentimientos, sin presionarla.

Lee Jong Suk en el drama "Romance is a bonus book". Foto: tvN

“Es alguien increíble que me ayuda con mi camino y escucha como una amiga mis preocupaciones de la vida. Es menor que yo, pero a veces se siente como si fuese lo opuesto, es una persona adulta, pero también alguien a quien quiero proteger”, expresó sobre IU. “Ella me hace querer ser una mejor persona”.

El actor indicó que quería presentarla apropiadamente, pero también era la primera vez que vivía esta situación, por lo que estaba preocupado por la reacción de los fans.

IU y Lee Jong Suk en Inkigayo

Los dos famosos fueron MCs de un programa musical en el 2012. Sin embargo, en esa época incluso se decía que eran “enemigos” a pesar de su química en pantalla. La razón de ello era que IU a veces sugería usar disfraces como vestuario, lo que no le gustaba mucho a Lee Jong Suk, pues le daba vergüenza.

En el 2013, el también modelo explicó ello en una entrevista: “Ella es adorable y toda la nación la amaba, pero había momentos en que a mí no me agradaba. Sin embargo, cuando fue hora de irme del show, me apenó mucho porque creo que para entonces ya le tenía cariño”.

IU en ese entonces dijo que no sabía de la incomodidad de Lee Jong Suk porque él recién se lo reveló después de haberse retirado del show. Tuvieron una conversación larga y sincera; después de eso se hicieron muy amigos.